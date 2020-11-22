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網購超便宜大容量行動電源 拆開發現內裝「全是沙」

編譯中心 / 綜合報導
原PO幫同事趁雙11的活動促銷買了一個陸製的行動電源，不料收到商品後充電毫無反應，拆開後才發現有3顆內裝「全部是沙」。 取材自臉書
原PO幫同事趁雙11的活動促銷買了一個陸製的行動電源，不料收到商品後充電毫無反應，拆開後才發現有3顆內裝「全部是沙」。 取材自臉書

在網路上買東西，不但能簡單貨比三家，也相較方便，但因沒看到實際商品，還是要小心買到黑心商品！有網友表示，他同事趁雙11的活動促銷買了一個陸製的行動電源，電容量號稱28000mAh，不料收到商品後充電毫無反應，拆開後才發現有3顆內裝「全部是沙」，讓他非常傻眼。

原PO在臉書社團發文說明，自己幫同事在雙11的時候買了一個行動電源，但拿到之後都沒有反應，經同事同意後拆解看一下，結果號稱28000mAh的行動電源卻只接了兩顆18650電池，另外三顆沒接線，量一下內阻也沒有反應。更誇張的是，當原PO拆開電池一看便傻眼道「哇靠！電池裡面裝了沙！裝了沙！裝了沙！偉大了中國！」

此文一出，讓不少網友笑瘋表示，「帶行動電源還可以做重訓的概念」、「那是爆炸失火時用的滅火沙，廠商用心良苦」、「難怪中國船一直過來抽海底沙」、「那是硝石粉，18650+電路板是引爆裝置」、「可能是稀土，偷渡出來，你賺到了」。

其中，也有留言藉此分享自身的慘痛經驗，「前幾天發現桌邊有一個行動電源，好像是啥東西的贈品，充電一下沒幾分鐘竟然冒煙燒起來」、「我之前娃娃機夾到行動電源，充電充不進去，看完你的狀況後，剛剛把行動電源拆掉，傻眼，跟你一樣狀況」。

原PO幫同事趁雙11的活動促銷買了一個陸製的行動電源，不料收到商品後充電毫無反應...
原PO幫同事趁雙11的活動促銷買了一個陸製的行動電源，不料收到商品後充電毫無反應，拆開後才發現有3顆內裝「全部是沙」。取材自臉書

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