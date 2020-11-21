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「疫情限定」音樂會 南加大博士生聶焱庠創意無限

中央社／洛杉磯21日專電
美國疫情嚴重，南加州大學（USC）合唱音樂系博士生聶焱庠（圖）為了「樂團指揮」課程舉行線上音樂會，背後布幕拍攝自台灣的國家音樂廳。中央社
美國疫情嚴重，南加州大學（USC）合唱音樂系博士生聶焱庠（圖）為了「樂團指揮」課程舉行線上音樂會，背後布幕拍攝自台灣的國家音樂廳。中央社

南加大博士生聶焱庠近日舉行一場奇怪音樂會。打著演奏會名號，卻沒有樂手演出。只見盛裝打扮的他擔任指揮，憑空比畫。神奇的是畫面透過視訊平台，溫暖疫情下鬱悶的人心。

來自台灣的聶焱庠就讀南加州大學（USC）合唱音樂系博士班，今年選修「樂團指揮」這門課，按教授要求，期末必須舉辦音樂會，在樂團面前指揮才能拿到學分，但因為疫情而改為線上演出。

樂團演奏變成放MP3音樂，場地從音樂廳改到家裡客廳，指揮棒所比畫的對象也變成了視訊鏡頭。

影片來源：YouTube

原是逼不得已的變通方式，聶焱庠運用巧思，站在台灣帶來的一幅國家音樂廳背景布幕前，透過Zoom的視訊會議，匯集全世界不同時區、20個國家的音樂人與親友，連USC校長也驚喜現身。

如果不是疫情，這類因課程而開的小型音樂會，可不容易請到校長。更何況還有台灣的親友團、遠在歐洲的音樂人、美國USC教授和學生，藉科技之便一同擠在視訊平台小框框中。

USC校長佛特（Carol Folt）說：「這是一個特別的時刻，讓我們有機會在一起慶祝，不光是為了焱庠的成就與努力，更值得慶祝的是透過音樂與藝術，把全世界凝聚在一起。」

一頭白髮的指導老師李文斯頓（Larry Livingston）是USC樂團指揮系主任，看完聶焱庠這場「虛擬指揮」演出，給了一生難忘的評價。

李文斯頓說：「這場演出在技術上或許是虛擬，但我感受卻是如此真切、如此深層、如此強而有力。正當我們被困在虛擬世界的此刻，焱庠沒有怨言，運用智慧與創意，為我帶來一生難忘的經驗。」

為了增加線上音樂會的真實感，聶焱庠雖人在家裡，仍穿上最正式的服裝，背景是特地從台灣空運來美的大型布幕。

這幅長260公分、寬150公分的大型布條，掛在聶焱庠家裡的客廳。照片取自國家音樂廳的舞台，給觀眾身在樂團中觀看指揮的感受。布條在台灣印製，靠著教授夏伯（Jo-Michael Scheibe）10月訪台演出，幫忙帶回美國。

赴美攻讀博士班之前，聶焱庠在台灣投身合唱音樂多年，曾任拉縴人文化藝術基金會董事、藝術總監，藉由合唱教學和帶隊比賽，結交世界各地朋友。這場線上音樂會，正好把所有人拉在一起。

「從來沒見過Zoom的視窗有將近200人在線上。」聶焱庠為了表示誠意，200多人都是親自邀約。為了收到每個人的即時反應，用視訊會議的方式取代單向的直播，還設計線上表單收集各方祝福。將近200格的分割畫面中，橫跨國界與時區。聶焱庠在洛杉磯的晚餐時間演出，台灣的合唱團學生拿著國旗，趁中午時間聚集在一台電腦前歡呼，70歲西班牙作曲家在凌晨4時熬夜捧場。

疫情困境下，聶焱庠舉行了一場「疫情限定」的古怪演出，卻讓線上參與者感受到真切的音樂熱力，他更藉此機會進行國民外交，介紹自己的家鄉台灣。

介紹布幕背景的時候，聶焱庠說：「這是來自台灣的國家音樂廳舞台。」校長佛特在推特上轉發影片，提到聶焱庠來自台灣「很高興你在台灣的家人也能參與」。

台灣 疫情 南加大

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