滿心期待收到PS5！開箱卻被掉包成「貓飼料」

Sony次世代主機PlayStation5在全球上市 ,現貨供不應求,大批玩家搶不到主機,甚至在智利還引起不法份子直接搶劫運送PS5的貨車,這次又傳出受害者,在滿心期待開箱包裹時,發現裡面被調包成貓飼料,讓人相當傻眼。

PS5販售後,能幸運搶到的玩家不多,開賣後就瞬間秒殺,全球都陷入了缺貨潮,根據「英國 衛報」報導,有搶到貨的粉絲抱怨收到貨後,滿心期待地拆開包裹,沒想到裡面裝的並不是主機,而是貓飼料、米袋、烤肉架、氣炸鍋等等,還有人說沒有收到任何包裹,但卻已經被標記「已送達」。

亞馬遜也證實有PS5在運送過程中被調包的情況,目前正在調查當中。發言人表示對此感到很抱歉,但強調只有少部分訂單出現被調包的狀況,會與有遇到問題的客戶聯繫,任何訂單有問題都可以聯繫客服尋求協助。

因為PS5太夯,引起黃牛以近1000英鎊(約1348美元 )在拍賣網站販售,PS5在英國原價為449英鎊,無光碟機版本則是349英鎊,除了網路銷售,也有玩家選擇到實體店面購買,常可見門外大排長龍的景象。

