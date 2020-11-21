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滿心期待收到PS5！開箱卻被掉包成「貓飼料」

編譯中心／綜合報導
有買家滿心期待開箱PS5，裡面裝著的竟然是貓飼料。（取材自推特）
有買家滿心期待開箱PS5，裡面裝著的竟然是貓飼料。（取材自推特）

Sony次世代主機PlayStation5在全球上市 ，現貨供不應求，大批玩家搶不到主機，甚至在智利還引起不法份子直接搶劫運送PS5的貨車，這次又傳出受害者，在滿心期待開箱包裹時，發現裡面被調包成貓飼料，讓人相當傻眼。

PS5販售後，能幸運搶到的玩家不多，開賣後就瞬間秒殺，全球都陷入了缺貨潮，根據「英國衛報」報導，有搶到貨的粉絲抱怨收到貨後，滿心期待地拆開包裹，沒想到裡面裝的並不是主機，而是貓飼料、米袋、烤肉架、氣炸鍋等等，還有人說沒有收到任何包裹，但卻已經被標記「已送達」。

亞馬遜也證實有PS5在運送過程中被調包的情況，目前正在調查當中。發言人表示對此感到很抱歉，但強調只有少部分訂單出現被調包的狀況，會與有遇到問題的客戶聯繫，任何訂單有問題都可以聯繫客服尋求協助。

因為PS5太夯，引起黃牛以近1000英鎊（約1348美元）在拍賣網站販售，PS5在英國原價為449英鎊，無光碟機版本則是349英鎊，除了網路銷售，也有玩家選擇到實體店面購買，常可見門外大排長龍的景象。

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