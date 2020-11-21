滿心期待收到PS5！開箱卻被掉包成「貓飼料」
Sony次世代主機PlayStation5在全球上市 ，現貨供不應求，大批玩家搶不到主機，甚至在智利還引起不法份子直接搶劫運送PS5的貨車，這次又傳出受害者，在滿心期待開箱包裹時，發現裡面被調包成貓飼料，讓人相當傻眼。
PS5販售後，能幸運搶到的玩家不多，開賣後就瞬間秒殺，全球都陷入了缺貨潮，根據「英國衛報」報導，有搶到貨的粉絲抱怨收到貨後，滿心期待地拆開包裹，沒想到裡面裝的並不是主機，而是貓飼料、米袋、烤肉架、氣炸鍋等等，還有人說沒有收到任何包裹，但卻已經被標記「已送達」。
亞馬遜也證實有PS5在運送過程中被調包的情況，目前正在調查當中。發言人表示對此感到很抱歉，但強調只有少部分訂單出現被調包的狀況，會與有遇到問題的客戶聯繫，任何訂單有問題都可以聯繫客服尋求協助。
因為PS5太夯，引起黃牛以近1000英鎊（約1348美元）在拍賣網站販售，PS5在英國原價為449英鎊，無光碟機版本則是349英鎊，除了網路銷售，也有玩家選擇到實體店面購買，常可見門外大排長龍的景象。
So went to open my PlayStation 5 that I ordered from AmazonUK?ref_src=twsrc%5Etfw">@AmazonUK and found this! Some one has replaced it with rice!I wish I was joking! Pls RT! pic.twitter.com/VcSNce4Zgo— iamadamsullivan (@iamadamsullivan) November 19, 2020
Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU— Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020
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