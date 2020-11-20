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日本人最愛「開放式廚房」！掌握3訣竅 煮菜更有質感

記者劉小川／台北報導
中島吧台加高20公分，能讓廚房的機能性與空間利用更靈活。圖／摘自pexels
中島吧台加高20公分，能讓廚房的機能性與空間利用更靈活。圖／摘自pexels

廚房是許多家庭中都占有非常重要的中心，不但是美食饗宴的核心位置，也可是家人歡聚最重要的場所。廚房的裝修是許多人在購買房子最關注的，目前主流是較簡潔、單純色彩線條、強迫症感的開放式廚房設計，也是現在大多日本設計廚房的主要規畫方式。

日本人的廚房大多以開放式為主，主要是因為日本料理對比中式料理，少了油煙，做法也簡單，只要加上烤箱、麵包機等就能夠輕鬆料理。而漸漸的許多人也朝向開放式廚房的設計，讓整體空間感更寬廣舒適，主要也考慮到廚房的通風、採光等，以下3個日式廚房特色供大家參考。

秘訣1：要有合理的布局

中島與櫥櫃的設計，是日本人非常喜愛的廚房規劃，而設計中島吧台，因為可以多一些收納空間，使用廚房也能得心應手不手忙腳亂。同時如果將中島吧台加高20公分，不只能當西式餐桌、吧台，也是一個居家聚會最好的空間。

秘訣2：配色柔和、舒心

許多日本人在裝修上，喜歡單純及簡單的色調搭配，如米色、白色、灰色等純度低的配色。簡單耐看，但如果你考慮不方便清潔的話，依然可以搭配著這樣的簡單配色，素材上就要細心地挑選，才不會導致藏污納垢。

秘訣3：好的收納空間

開放式廚房，對於廚房的整潔度是有要求的，在收納的方面必須做得乾淨利落。日本人在廚房儲物方面有著基本原則，歸納「常用到」、「不常用到」，來決定收納的位置及收納位置的高度。根據品項的使用頻率來收納，才是真正收納的重要核心。

收納原則將常用、不常用的方式歸納位置。圖／摘自pexels
收納原則將常用、不常用的方式歸納位置。圖／摘自pexels

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