我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

訴訟太低級？朱利安尼：有18招能證明大選舞弊

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

中國溫州推「師德碼」教師德性好壞看顏色

中央社／上海20日電
圖為中國小學老師上課。（中新社）
圖為中國小學老師上課。（中新社）

中國繼當前正在使用的「健康碼」、蘇州引發爭議的「文明碼」後，溫州再推出針對中小學及幼教老師的「師德碼」，內含老師的正面表彰和違規紀錄。師德好不好，看顏色就知道。

綜合浙江日報及澎湃新聞，浙江溫州市日前上線「甌越師德碼」，號稱全市普通中小學、幼兒園及中等職業學校等教師的師德師風情況一目瞭然，目前正逐步將老師的師德狀況錄入系統。

「甌越師德碼」包含正面表彰和負面紀錄等考核，根據情況分為綠色、黃色、紅色3個碼：綠碼代表師德良好，無違規違紀等不良記錄；黃碼代表曾因違反師德師風有關規定被批評教育、誡勉談話、責令檢查、通報批評；而紅碼則代表曾因違反師德師風有關規定被警告、記過、降低崗位等級或撤職、開除。

報導說，根據上述內容，形成含有教師個人師德健康情況大數據的專屬二維碼，並可為每名教師出具含有師德情況的個人師德健康報告單。

報導引述溫州教育局人事處有關負責人說，綠色、黃色、紅色的教師師德認定結果，將作為教師職稱評聘、推優評先、表彰獎勵、科研和人才項目申請、教師入職、交流等方面的「通行證」。

有關負責人表示，「師德碼」主要用於教育行政部門對教師職業發展管理，不對社會公布，並會動態調整。根據教師違紀違規行為的嚴重程度給予時間不等的「修復期」，修復期內表現良好可以轉碼。但是，「如果老師想通過換所學校洗白師德碼問題是行不通的，因為師德碼不會因此而改變，此前所有從教經歷都能查證」。

接下來，溫州市教育局還將對接溫州市公共信用平台，將教師師德情況納入溫州「甌江分」信用分數系統，對師德優秀予以加分，對違反師德負面清單行為予以扣分。「甌江分」是溫州公共信用平台。

浙江省教育廳教師處相關負責人表示，「這是借助現代化技術來探索師德師風建設的新路徑」。他們將持續關注溫州「師德碼」實踐狀況，再綜合評估能否在全省推廣。

教育局 中國

上一則

新疆駱駝高速路迷失 交警陪走9公里安全送回

延伸閱讀

董明珠「自戀」令格力成長受阻？ 浙江碩士生寫論文研究她

董明珠「自戀」令格力成長受阻？ 浙江碩士生寫論文研究她
學生組織告教育局 要求取消公校篩選錄取

學生組織告教育局 要求取消公校篩選錄取
學生組織狀告市教育局 指錄取歧視要求取消公校篩選

學生組織狀告市教育局 指錄取歧視要求取消公校篩選
華人家長抗議市教育局拖延SHSAT 要求盡快公布考試日期

華人家長抗議市教育局拖延SHSAT 要求盡快公布考試日期

熱門新聞

網友發現友人不吃泰國蝦，一問之下她嚇壞。(示意圖／取自ingimage)

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

2020-11-16 11:42
美國18歲跨性別者雪奈生來有男性生殖器，1年前就診時發現自己身體裡有女性生殖器官，目前已懷孕4個月。取材自sun

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

2020-11-17 20:30
澳洲女子克拉克（後左）開車帶3稚子上學時，前夫朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，女子身體97%嚴重灼傷。 （取材自dailymail）

為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣

2020-11-17 00:30
月曆的封面模特兒是7位來自游泳校隊的同學，他們在劍橋大學歷史悠久、成立於1816年的「菲茨威廉博物館」內取景，並透過側身喬角度、俐落長髮和長條大毛巾來遮羞。（取材自Cambridge Blues Naked Calendar官方臉書）

脫光光！劍橋生拍2021年「裸體月曆」 原因超暖心

2020-11-18 22:06
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（取材自pexels）

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

2020-11-12 02:29
一名網友和朋友爭論煮水餃時應該先放冷水或熱水，鄉民們對此也有不同看法。取材自臉書

冷凍水餃要先用冷水或熱水煮？ 兩派網友論戰

2020-11-14 03:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事