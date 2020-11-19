中國溫州推「師德碼」教師德性好壞看顏色

圖為中國小學老師上課。（中新社）

中國 繼當前正在使用的「健康碼」、蘇州引發爭議的「文明碼」後，溫州再推出針對中小學及幼教老師的「師德碼」，內含老師的正面表彰和違規紀錄。師德好不好，看顏色就知道。

綜合浙江日報及澎湃新聞，浙江溫州市日前上線「甌越師德碼」，號稱全市普通中小學、幼兒園及中等職業學校等教師的師德師風情況一目瞭然，目前正逐步將老師的師德狀況錄入系統。

「甌越師德碼」包含正面表彰和負面紀錄等考核，根據情況分為綠色、黃色、紅色3個碼：綠碼代表師德良好，無違規違紀等不良記錄；黃碼代表曾因違反師德師風有關規定被批評教育、誡勉談話、責令檢查、通報批評；而紅碼則代表曾因違反師德師風有關規定被警告、記過、降低崗位等級或撤職、開除。

報導說，根據上述內容，形成含有教師個人師德健康情況大數據的專屬二維碼，並可為每名教師出具含有師德情況的個人師德健康報告單。

報導引述溫州教育局 人事處有關負責人說，綠色、黃色、紅色的教師師德認定結果，將作為教師職稱評聘、推優評先、表彰獎勵、科研和人才項目申請、教師入職、交流等方面的「通行證」。

有關負責人表示，「師德碼」主要用於教育行政部門對教師職業發展管理，不對社會公布，並會動態調整。根據教師違紀違規行為的嚴重程度給予時間不等的「修復期」，修復期內表現良好可以轉碼。但是，「如果老師想通過換所學校洗白師德碼問題是行不通的，因為師德碼不會因此而改變，此前所有從教經歷都能查證」。

接下來，溫州市教育局還將對接溫州市公共信用平台，將教師師德情況納入溫州「甌江分」信用分數系統，對師德優秀予以加分，對違反師德負面清單行為予以扣分。「甌江分」是溫州公共信用平台。

浙江省教育廳教師處相關負責人表示，「這是借助現代化技術來探索師德師風建設的新路徑」。他們將持續關注溫州「師德碼」實踐狀況，再綜合評估能否在全省推廣。