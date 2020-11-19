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酸奶酪真的這麼臭？貓咪超誇張反應笑翻網友

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯莫斯科有一隻叫比利亞的毛茸茸白色貓咪，在主人拿了一盒酸奶酪給牠聞之後，竟瞪大雙眼並伸長舌頭，做出跟人類幾乎一樣的「乾嘔」表情，極為誇張的反應讓主人啼笑皆非。路透／ViralHog
俄羅斯莫斯科有一隻叫比利亞的毛茸茸白色貓咪，在主人拿了一盒酸奶酪給牠聞之後，竟瞪大雙眼並伸長舌頭，做出跟人類幾乎一樣的「乾嘔」表情，極為誇張的反應讓主人啼笑皆非。路透／ViralHog

俄羅斯莫斯科有一隻叫比利亞（Belyash）的毛茸茸白色貓咪，在主人拿了一盒酸奶酪給牠聞之後，竟「乾嘔」起來，超誇張的反應不禁讓人心想：真的有這麼臭嗎？

比利亞的主人14日在家中拍下了這段6秒鐘的短片，影片中，主人打開了一盒酸奶酪後，拿到正坐在地毯上的比利亞面前，當酸奶酪逐漸靠近時，牠似乎露出擔憂的表情，甚至別過頭去。

但好奇心讓比利亞忍不住靠向盒裡的酸奶酪，最後小心翼翼地聞了一下，在聞到味道後的瞬間，比利亞瞪大雙眼並伸長舌頭，做出跟人類幾乎一樣的「乾嘔」表情，誇張的反應讓主人啼笑皆非。

影片來源：YouTube/ViralHog

網友看到這則短片後，對比利亞的反應哭笑不得，有人表示自己的貓咪每次聞到香蕉時也會有一樣的反應，也有人說這是對動物最高等級的「惡行」了。

多數貓咪其實患有乳糖不耐症，儘管我們常常在卡通或漫畫中看到貓咪被餵食牛奶，但貓咪其實只能接受少量的乳製品，包括酸奶酪和牛奶。如果貓咪吃下過多的乳製品，可能會導致疾病和腹瀉，不過有些貓咪確實是喜歡酸奶酪，可以食用少量酸奶當作點心。

此外，巧克力、生食、洋蔥和大蒜也會導致貓咪腹瀉和嘔吐，應避免牠們誤食。貓咪的壽命與健康跟所吃的食物息息相關，只要把對貓有害的食物放在無法觸及的地方，並確保貓咪飲食營養均衡，牠便能常保健康。

牛奶 俄羅斯

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