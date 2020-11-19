3大星座性格越高傲 桃花卻越多

哪些星座明明個性孤傲，身邊卻從不缺桃花呢？取材自 pexels

每個星座都有不同的個性，但卻能歸納出一些大方向，譬如有些星座，相處起來，總感覺性格孤傲，甚至給人內心冷漠的感覺，會讓人覺得難以相處，更會讓人以為是桃花絕緣體，卻有3個星座，看似冷漠，但桃花卻不斷，不過卻很討厭曖昧，到底為什麼呢？

第3名／天秤座／討厭麻煩 不隨便曖昧

天生討厭麻煩事的天秤座，也不愛為別人帶來麻煩。平時喜愛社交的天秤，其實內心是非常孤單，只是他會用愉悅與正向去包裝自己內心的寂寞。內心非常理智的天秤座，在感情中喜歡找到平衡點，也希望自己的付出能夠有對等的會應，但不是在計較，而是他的付出是愛，也希望用相同的愛去呵護他。

所以個性說起來孤傲，久而久之也懂得享受孤獨，要讓他有曖昧不清的事情發生簡直比登天還難。

第2名／水瓶座／天生高冷不愛做作

水瓶座常被說是外星人的個性，但他們很獨立、也很有自己的想法，當然也有獨特個性。與水瓶座相處時，無法在溝通上了解他內心的想法，性格天生孤傲，不喜歡阿諛他人，也不會讓自己受委曲。

但又因為這股高冷又有個性的性格，多分神秘感，散發出既獨特又有個人風格的魅力，讓想遊戲人間的追求對象都不敢碰觸，所以別想要跟水瓶座曖昧，他內心很冷靜。

第1名／處女座／孤獨內心 是高格調表現

許多人對於處女座的既定印象，都覺得相處起來人不錯很隨和。而不了解處女座的人，往往覺得他們孤傲難相處又顯得很高冷。

平時喜愛安靜、不愛湊熱鬧的處女，更喜歡待在安靜的環境。對於交友要求也很高，所以不論想要與處女座當朋友或當情人，都在他那如掃瞄器的分析之下，判斷是否是他可以珍惜跟付出的對象，難怪讓周邊的桃花，對他除了敬佩外，還多了想要珍惜的想法。