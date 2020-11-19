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印度流浪狗「洛基」劫後重生 赴英格蘭展開新生活

中央社／新德里18日綜合外電
印度一隻流浪狗被火車撞傷失去前腿，僥倖保住生命後，獲援助裝上義肢，今天更前往英格蘭鄉村展開新生活。 (Getty Images)
印度一隻流浪狗被火車撞傷失去前腿，僥倖保住生命後，獲援助裝上義肢，今天更前往英格蘭鄉村展開新生活。 (Getty Images)

印度一隻流浪狗被火車撞傷失去前腿，僥倖保住生命後，獲援助裝上義肢，今天更前往英格蘭鄉村展開新生活。

去年10月，這隻雜種狗在印度北部哈雅納州（Haryana）的法里達巴德（Faridabad）遭一列火車碾過，被發現時渾身是血，嚴重受傷。

一位鐵路警察將牠帶到當地一家收容所。印度的鐵路和公路每年都有成千上萬流浪狗、牛以及猴子遭車撞傷成殘，這家收容所照顧其中一些受傷動物。

法里達巴德市動物信託組織（People for Animals Trust）將這隻討喜的寵物取名「洛基」（Rocky）。獸醫韋瑪（Mahesh Verma）在該組織分享的一部影片中說：「要搶救受傷這麼重的狗幾乎不可能。」他們找來健康的狗輸血，但還是得為洛基截肢。

法新社報導，儘管這隻狗並非以動作明星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）主演的電影「洛基」得名，但牠與片中處於逆境的拳擊手一樣奮戰。牠步履蹣跚，以殘肢走路時一瘸一瘸，得以下巴保持平衡。

洛基遇難的影片在網路上瘋傳，進而引起全球狗狗救援組織野生動物基金會（Wild at Heart Foundation ）的關注。

野生動物基金會替洛基在英格蘭西南部的農村地區科茲窩（Cotswolds）找到家，而一位住在倫敦的印度人為她購買新義肢。

今年7月，洛奇在齋浦爾（Japiur）一位知名醫生的幫助下，以義肢邁出了第一步，幾個月來已逐漸學會行走，今晨搭機飛往英國的新家。

印度一隻流浪狗被火車撞傷失去前腿，僥倖保住生命後，獲援助裝上義肢，今天更前往英格...
印度一隻流浪狗被火車撞傷失去前腿，僥倖保住生命後，獲援助裝上義肢，今天更前往英格蘭鄉村展開新生活。 (Getty Images)

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