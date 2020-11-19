iOS 14.2「音樂識別」新功能 一鍵幫你找到歌手、歌名

全球最多人透過Shazam查詢的歌曲Top 3就是這3首。圖／蘋果提供

你是不是也有聽到某個旋律覺得很棒、但一時想不起到底是哪首歌的卡關時刻？這時候除了可以直接使用被網友獲封為「找歌神器」的「Shazam」音樂搜尋 App 之外，現在iOS 的使用者還可透過iOS 14.2的「音樂識別」新功能，數秒內快速找到正確歌名！

iPhone/iPad用戶只要趕快把裝置更新到iOS 14.2，「控制中心」的自訂控制項目就會出現「音樂識別」選項，從「設定」、「控制中心」中新增「音樂識別」後，想查歌名時只需下拉開啟「控制中心」、按一下「Shazam」的符號，即可開始識別播放中的歌曲。

識別結果將會從螢幕上方橫幅跳出，輕點一下橫幅，即可於Shazam App開啟結果，沒有安裝Shazam的用戶，則會透過Safari開啟Shazam官網顯示歌曲、歌詞等資訊；有訂閱Apple Music的用戶，則可長按橫幅直接打開Apple Music聆聽歌曲。而Apple Music與Shazam也同步為樂迷聯手呈獻全球Shazam搜尋量最高的百大歌曲名單，一起來聽聽全球聽眾到底都被哪些歌曲吸引。

Shazam的辨識原理是透過建立獨一無二的數位指紋，將用戶聽到的歌曲與Shazam資料庫中數百萬計的歌曲進行比對，從中找出相符的那首歌曲。除了 iPhone、iPad，Mac和Apple Watch用戶也可使用Shazam來找歌，並隨時呼喚Siri語音助理幫你找歌。