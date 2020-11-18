我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1135萬例 阿拉斯加100死

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

他藏求婚戒在大麥克漢堡裡 網友揶揄：女友牙齒沒事吧

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯男子日前在麥當勞大麥克漢堡裡藏了戒指向交往四年的女友求婚。圖／取自Alina Dumova抖音
俄羅斯男子日前在麥當勞大麥克漢堡裡藏了戒指向交往四年的女友求婚。圖／取自Alina Dumova抖音

俄羅斯女子杜莫娃（Alina Dumova）交往4年的男友日前在麥當勞大麥克漢堡裡藏了戒指向她求婚，杜莫娃在抖音分享當天求婚影片昭告網友：「我願意！」該影片至今有超過1300萬的觀看次數。

然而杜莫娃男友的求婚影片招致不少批評，有些網友說他們只是為了想在社群媒體上賺點閱率，也有人覺得這個求婚計畫很搞笑。網友twinklelilstarbitch認為這整件事很有趣，只要她「沒被噎到。」網友Dalila_the_Barber也戲言：「請告訴我她吃了以後牙齒有沒有斷掉。」

也有不少網友質疑男友選錯求婚地點。網友busbdbdhd就諷刺地說：「誰會拒絕百元商店的戒指跟麥當勞漢堡呢？」網友Lily_2008不解為什麼杜莫娃男友要在麥當勞求婚，而不是選比較體面的餐廳求婚。

網友Estaban Estrada直言這場求婚肯定是設計好的：「一看就覺得有第三個人在拍攝男友塞戒指到大麥克裡。而且影片最後上傳到杜莫娃帳號，她還說她不知情，絕對有鬼。」

杜莫娃在發布求婚影片後不到一星期，又上傳一隻跟男友穿婚紗從船上跳下水的影片戲稱是「糟糕的婚紗照點子」表示自己落水後「還活著。」

麥當勞 社群媒體 俄羅斯

上一則

疫情中的友誼！相差86歲的忘年之交筆友 隔窗首次見面

延伸閱讀

女友陪拍戲 基努李維傳將閃婚

女友陪拍戲 基努李維傳將閃婚
麥當勞搭配DoorDash免費送餐服務

麥當勞搭配DoorDash免費送餐服務
美國麥當勞推素肉堡 傷盟友

美國麥當勞推素肉堡 傷盟友
送餐到愛情酒店…顧客竟是女友

送餐到愛情酒店…顧客竟是女友

熱門新聞

網友發現友人不吃泰國蝦，一問之下她嚇壞。(示意圖／取自ingimage)

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

2020-11-16 11:42
一名健身女教練日前在Instagram分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片。（取材自Instagram）

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

2020-11-10 23:27
美國18歲跨性別者雪奈生來有男性生殖器，1年前就診時發現自己身體裡有女性生殖器官，目前已懷孕4個月。取材自sun

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

2020-11-17 20:30
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（取材自pexels）

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

2020-11-12 02:29
澳洲女子克拉克（後左）開車帶3稚子上學時，前夫朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，女子身體97%嚴重灼傷。 （取材自dailymail）

為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣

2020-11-17 00:30
一名網友和朋友爭論煮水餃時應該先放冷水或熱水，鄉民們對此也有不同看法。取材自臉書

冷凍水餃要先用冷水或熱水煮？ 兩派網友論戰

2020-11-14 03:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年