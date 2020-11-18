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疫情中的友誼！相差86歲的忘年之交筆友 隔窗首次見面

編譯中心／綜合報導
英國7歲男童跟素昧平生的93歲阿公藉通信發展出友誼。上周兩人終於隔著養老院的窗戶首次見面。（取材自MailOnline）
英國7歲男童跟素昧平生的93歲阿公藉通信發展出友誼。上周兩人終於隔著養老院的窗戶首次見面。（取材自MailOnline）

英國7歲男童拉格（Michael Lugg）在今年英國第一次封城時開始跟素昧平生的93歲阿公路易士（Lewis）通信。期間拉格一直希望能親自見到路易士，而這個心願終於在上周實現，兩人隔著養老院的窗戶首次見面。

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，拉格的老師鼓勵學生寄信給當地養老院的老人們，以振奮老人們的精神。拉格便從3月開始寫信給路易士，擁有86歲年齡差距的兩人藉由書信往返很快發展出友誼。

報導指出，拉格常寫信或畫畫給路易士；而路易士很喜歡收到拉格的來信，並在養老院工作人員的協助下回信給拉格。兩人在信中談到農業在沒有機械時代的發展狀況。路易士還跟拉格說他在沒有腳踏車前幾乎都是徒步走到各地。

路易士在一封信中告訴拉格：「我出生於1927年，猜猜我有多『年輕』？！（how young am I?!）」兩人也談及疫情，拉格表示自己很想念朋友。

兩人在拉格媽媽跟路易士看護的牽線下終於相見了。老人院經理妏查兒（Jenny Winzar）提到：「兩人會面的那一刻是神奇的片刻，在場每個人都哭了。這次碰面也絕對是路易士今年最開心的事。」

養老院 英國 疫情

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