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喜從天降！45億年隕石砸破屋 印尼3寶爸賣185萬秒退休

編譯中心／綜合報導
隕石把院子上方屋頂砸了一個洞。（取材自太陽報）
隕石把院子上方屋頂砸了一個洞。（取材自太陽報）

印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）的33歲製棺師胡塔加隆（Joshua Hutagalung）在家中工作時，突然聽見家中傳來轟然巨響，竟是一塊重達2.2公斤的隕石掉落，還在屋頂撞出直徑15公分的大洞。他之後將隕石賣給美國收藏家，賺得140萬英鎊（約185萬美元），並立刻決定退休。 

專家鑑定稱，這塊隕石已有45億年歷史，並含稀有外星金屬元素。

英國媒體報導，胡塔加隆說，事發時自己正在家門口的街道上製作棺材，突然聽到一場巨響，整座房子都震動了，一顆隕石將他的屋頂直接擊穿。隕石墜地時帶有高溫，沒法撿起來，於是胡塔加隆的妻子用鋤頭將它從深陷的地面鏟了出來。

胡塔嘉隆將這顆「不速之客」拍照上網，立刻吸引到美國太空岩石專家柯林斯(Jared Collins)與他聯絡。柯林斯說，「我的手機上擠滿了各種瘋狂的報價，促使我立刻搭上飛機去印尼買這塊隕石」。

這塊從天而降的大石頭讓胡塔加隆一夜暴富，他說石頭的價值相當於他30年的薪水，胡塔加隆決定要為村子捐建一座教堂。

而身為三個孩子的爸，他透露準備可以「再要一個女兒」了。胡塔嘉隆認為，這塊隕石或許就是個「吉兆」，表明他夠好運可以再生一個小孩。

印尼33歲男子胡塔嘉隆拿著天上掉下來、價值超過185萬美元的隕石。（取材自太陽報...
印尼33歲男子胡塔嘉隆拿著天上掉下來、價值超過185萬美元的隕石。（取材自太陽報）

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