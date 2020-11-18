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喉嚨痛誤以為狗毛過敏 英男轉診後才發現罹患舌癌

編譯中心／綜合報導
52歲英國男子日前喉嚨不適，還感覺有胃食道逆流症狀，醫師研判他應該是對狗毛過敏。沒想到最後竟發現他罹患「舌癌」。（取材自mirror）
52歲英國男子日前喉嚨不適，還感覺有胃食道逆流症狀，醫師研判他應該是對狗毛過敏。沒想到最後竟發現他罹患「舌癌」。（取材自mirror）

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，52歲英國男子帕納姆（Kevin Parnham）日前喉嚨不適，還感覺有胃食道逆流症狀，就診後醫師研判他應該是對狗毛過敏，開給他抗組織胺。沒想到最後竟發現他罹患口腔癌中最常見的一種惡性腫瘤「舌癌」。

帕納姆表示自己服用抗組織胺後症狀仍持續存在，因此被轉診到耳鼻喉科，透過活體組織切片檢查證實他舌頭後方有一個惡性腫瘤，3年前便開始一系列化學治療和放射治療。

帕納姆的放射治療讓他非常疲累且疼痛，且接受化療時還引起鵝口瘡和病毒感染等併發症，所幸這名育有2個孩子的爸爸今年四月掃描發現癌細胞已淨空。帕納姆提到自已不會抽菸，平常偶爾小酌，沒有做任何會導致口腔癌的事情。他說之前不太了解口腔癌，但經過這次疾病後確信「身體裡任何部位都有可能罹癌。」

帕納姆希望透過自身經驗提高世人對口腔癌的重視。若口腔潰瘍持續三周沒消失、口腔中出現紅斑或白斑、或頭頸部出現腫塊和腫脹，都有可能是口腔癌的症狀。大多數口腔癌出現在舌頭或扁桃體上，但也可能發生在嘴唇，牙齦，口腔的頂部和底部。

帕納姆慶幸他現在終於能重新享受美食：「治療時吞嚥都是問題，現在雖然沒辦法像以前一樣吃這麼辣，但我又可以吃喜歡的印度菜啦！」

帕納姆說罹癌的後遺症是他會過度擔心自己的身體狀況：「身體任何疼痛都會擔心是不是復發，好在焦慮感會隨著時間流逝慢慢減少。」

腫瘤 英國 癌細胞

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