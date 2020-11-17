詐騙夫妻檔！到處吃霸王餐睡飯店 從容賒帳順手帶瓶酒

英國警方目前正通緝一對到處吃霸王餐、住宿賴帳的夫妻。據悉這對夫妻在10個月間，前往10多間餐廳、旅館享受卻都沒付錢。（取材自dailymail）

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，當地警方目前正通緝一對到處吃霸王餐、住宿賴帳的夫妻。據悉這對夫妻在10個月間，前往10多間餐廳、旅館 享受卻都沒付錢。

報導指出，這對夫妻愛喝高檔酒跟美食，結帳時信用卡 拒刷，會留下假地址跟假電話，讓店家找不到去向。他們甚至還曾白住一間旅館一周。

受害旅店老闆潘妮（Julie Penney）提到這對夫妻的騙術出神入化，即便付款時信用卡被拒，潘妮仍不疑有他：「他們看起來很放鬆、自信且舉止得宜，沒有給我們任何令人擔憂的理由。」

潘妮說對方告知自己住在附近，且明天就會回來付款。但當潘妮試著打他們留下的電話號碼才發現少一位數，潘妮還循著地址找上門，房東 說他們幾個月前就搬走了。潘妮認為這對夫妻應該是每晚行騙的老手，結帳時甚至還要求多帶一瓶酒回家。

潘妮後來在餐飲業者臉書群組公布這對夫妻惡行，意外收到十幾個受害的同業及房東回應，還有人說這對夫妻曾一次賒欠1500英鎊（約1985美元）。

潘妮表示疫情期間餐飲業生意慘淡，這對夫婦的行為無疑雪上加霜：「他們很自私的占我們便宜，拿走的錢都是侍者的薪水。」