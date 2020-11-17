48歲菲男娶13歲少女當第5任妻！保證20歲後才生育

從照片中可見，新娘穿著白紗略顯羞澀的坐在新郎旁，眾人則開心的拍照。（取材自臉書）

菲律賓近日一場伊斯蘭婚禮讓不少人傻眼，因為新娘年僅13歲，而新郎安帕丹（Abdulrzak Ampatuan）卻已經48歲，這名少女新娘更將成為安帕丹的第5個老婆，幫丈夫照顧跟自己年齡相仿的「孩子」。

安帕丹10月22日在朋友和家人的見證下，於菲律賓馬馬薩帕諾（Mamasapano）迎娶13歲的妻子阿斯奈拉（Asnaira Pamansag Mugaling），從照片中可見，新娘穿著白紗略顯羞澀的坐在新郎旁，眾人則開心的拍照。

成婚三周後，安帕丹已為妻子建造新房以便一起生活，而阿斯奈拉嫁來後的主要工作，就是在丈夫務農時照顧孩子。安帕丹對媒體表示，「我很高興找到她，並與她一起照顧孩子，度過了我的一天。」不過據了解，安帕丹的孩子年齡和小新娘差不多。

阿斯奈拉表示自己不怕安帕丹，因為他對她很「友善」，還說道：「我正在學習做飯，因為我的廚藝並不是很好，我想讓我的丈夫開心。」安帕丹也表示會負擔小新娘的學費讓她完成課業，並保證絕對不會行房，計畫等到對方滿20歲時才生孩子。

不少網友得知消息後，紛紛表示「與宗教無關，這已經是病態了」、「我不在乎他們的文化，我只想可憐那個女生」、「每次看到這樣的事都好想哭，因為我無能為力」、「超級荒謬，她的家人怎麼能夠允許」。

菲律賓的某些地區基於伊斯蘭教教義，允許女生在青春期就可結婚。根據聯合國 兒童基金會（UNICEF）數據顯示，菲律賓有72.6萬名「兒童新娘」，為世界第12高，其中約有15%的女生是在18歲以前就結婚，更有2%的女生是在15歲前就結婚。

由於菲律賓是世界上唯一離婚違法的國家，讓這類早婚的少女處境更加艱辛，所幸菲律賓已承諾，將根據聯合國的永續發展目標 （Sustainable Development Goals），目標在2030年消除童婚、早婚和強迫婚姻等現象。