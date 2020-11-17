我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

華男法拉盛爭車位 故意開車撞人 汽車衝進新開麵包店

為孩子堅持到底！她全身97%燒傷 忍痛做完筆錄才斷氣

編譯中心／綜合報導
澳洲女子克拉克（後左）開車帶3稚子上學時，前夫朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，女子身體97%嚴重灼傷。 （取材自dailymail）
澳洲女子克拉克（後左）開車帶3稚子上學時，前夫朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，女子身體97%嚴重灼傷。 （取材自dailymail）

31歲澳洲女子克拉克（Hannah Clarke）本月獲頒國際雜誌「美麗佳人年度女性（Marie Claire Women of the Year list）」，主辦單位表揚她生前最後幾個小時陳述自己的故事，提高世人對家暴的關注。

英國媒體每日郵報（Daily Mail）報導，克拉克二月初開車帶6歲、4歲、3歲稚子上學時，42歲前夫拜可斯特（Rowan Baxter）朝車上4人潑灑汽油並點火引燃，造成3童當場死亡，克拉克身體97%嚴重灼傷，拜可斯特則拿出備用刀刺胸身亡。克拉克當時立刻下車呼救：「他潑汽油在我身上！」就醫後撐住最後一口氣完成筆錄才斷氣。

克拉克的母親蘇（Sue Clarke）說女兒為了孩子堅持到最後一刻，「她向警方做出清楚詳盡的聲明，要前夫付出代價。」

克拉克與孩子遇害前，為了逃離拜可斯特高壓控制與暴力，搬到克拉克父母家裡，期間拜可斯特仍三番兩次試圖接近、傷害克拉克跟孩子，最後釀成悲劇。

克拉克的父親羅德（Lloyd Clarke）認為女兒的故事改變很多人的生命：「有些人可能原本不知道且沒意識到高壓控管（coercive control）的意義，現在他們理解自己可能身陷暴力的關係裡。」

《美麗佳人》編輯布潔（Nicky Briger）指出克拉克到生前最後一刻仍奮勇為家暴而戰，「全國因此關注高壓控管這個議題，她的父母還接棒成立基金會，爭取高壓控管在澳洲定罪。」

澳洲 家暴 英國

上一則

他驚見窗外女鬼「臉色蒼白在微笑」 竟是這東西搞鬼？

延伸閱讀

川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
雄鹿就在背後！戶外攝影師錯過拍攝良機 自己反變作品

雄鹿就在背後！戶外攝影師錯過拍攝良機 自己反變作品
與煙霧賽跑的旅遊

與煙霧賽跑的旅遊
抗議者聚集計票中心 工作人員擔憂

抗議者聚集計票中心 工作人員擔憂

熱門新聞

一名健身女教練日前在Instagram分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片。（取材自Instagram）

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

2020-11-10 23:27
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（取材自pexels）

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

2020-11-12 02:29
網友發現友人不吃泰國蝦，一問之下她嚇壞。(示意圖／取自ingimage)

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

2020-11-16 11:42
網友貼出宛如「摩斯密碼」的婚宴菜名。擷自PTT

婚宴菜單宛如「摩斯密碼」 他傻眼：誰知這是吃什麼？

2020-11-09 11:50
一名網友和朋友爭論煮水餃時應該先放冷水或熱水，鄉民們對此也有不同看法。取材自臉書

冷凍水餃要先用冷水或熱水煮？ 兩派網友論戰

2020-11-14 03:01
劉詩昆。（取材自微博）

打破賭王紀錄！中國81歲鋼琴大師劉詩昆再當爸

2020-11-14 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事
死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤