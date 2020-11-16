跑道上有熊！客機降落煞不住撞死母熊 小熊幸運逃生

美國一台波音737-700客機14日在降落阿拉斯加的亞庫塔特機場時，一對棕熊母子忽然闖入降落軌道遭撞飛後死亡，機上人員皆無大礙，唯獨飛機機體因撞擊受損。（美聯社）

美國 阿拉斯加航空一架波音737-700客機，14日在降落阿拉斯加的亞庫塔特機場 （Yakutat Airport）時，一對棕熊母子忽然闖入降落軌道上，遭撞飛後死亡，這是當地第一次發生飛機撞熊的事件。

阿拉斯加運輸和公共設施部發言人達普維奇（Sam Dapcevich）說明，早在飛機著陸前十分鐘，機組人員就已先將跑道清理乾淨，並確保跑道上沒有任何障礙物，沒想到就在飛機降落後滑行時，突然有一對棕熊母子闖入跑道。

儘管機長發現情況不對，但由於距離過近，機身左側仍重重撞上母熊，導致牠當場死亡，至於另一頭2歲小熊則逃過一劫。航空公司聲明中指出：「前起落架並未撞上熊，但機長感覺到左側機身的撞擊力道，當時熊母子剛從飛機下方通過。」

事故發生後，客機的左引擎整流罩受損，15日仍留在雅庫塔特機場接受維修，預計需要數天時間；機上人員則無大礙。機場人員合力清除棕熊屍體，並交由阿拉斯加魚類與野生動物部門處理後續。

亞庫塔特機場平常只以圍籬與外部隔開，但機場人員針對闖入的野生動物皆進行過相當訓練，會以開車或施放煙火將牠們趕離危險區域。達普維奇指出，過去也曾發生過鹿、鵝、麋鹿等野生動物突然闖入跑道，遭飛機撞飛的事故，不過撞上熊還是第一次發生。