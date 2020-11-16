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破紀錄最高價！比利時賽鴿190萬拍出 比黃金還貴

編譯張君堯／綜合報導
在10年前，賽鴿的最高價格通常只有「新金」身價的10分之1，到現在，「新金」的價值甚至比和牠等重的黃金還要高。美聯社
在10年前，賽鴿的最高價格通常只有「新金」身價的10分之1，到現在，「新金」的價值甚至比和牠等重的黃金還要高。美聯社

比利時賽鴿「新金」（New Kim）的競價拍賣在15日結束，最終以190萬美元被標下，創下全新世界記錄，成為史上身價最高的鴿子。

「新金」今年2歲，參加過長、中、短距離賽事，2018年贏得national ace pigeon KBDB中距離賽事冠軍，今年在有5465隻賽鴿參賽的比利時查特盧斯（Chateauroux）國家賽中再次奪冠。

這場拍賣會為期兩周，終於在15日落幕，最後兩名競標者都是中國人，他們分別以「Hitman」和「Super Duper」為化名來參加這場拍賣會，最後由「Super Duper」成功帶新金回家。

「Super Duper」的身分據說是一名財大氣粗的大陸商人，去年他也創下歷史記錄，以140萬美元買下另一隻冠軍賽鴿「阿曼多」（Armando）。

新金2018年才開始比賽，就贏得「比利時最佳幼鳥」封號，並且得以提早退休。由於鴿子通常直到10歲都還有繁殖能力，因此牠可望在未來幾年產下許多雛鳥。

拍賣網站「Pipa」執行長尼古拉斯（Nikolaas Gyselbrecht）表示，在賽鴿界中，雄鳥通常比較有價值，因為能夠產生更多後代，新金身為一隻雌鳥，「這些破紀錄的價格令人不敢置信」。

在10年前，賽鴿的最高價格通常只有「新金」身價的10分之1，到現在，「新金」的價值甚至比和牠等重的黃金還要高。

比利時賽鴿「新金」的競價拍賣在15日結束，最終以190萬美元被標下，創下全新世界...
比利時賽鴿「新金」的競價拍賣在15日結束，最終以190萬美元被標下，創下全新世界記錄，成為史上身價最高的鴿子。美聯社

拍賣 美元 退休

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