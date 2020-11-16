我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：RCEP上路料增中國存在感 撼動亞洲貿易

告別老白男！白登交接團隊半數女性 46%少數族裔

希臘汙水工程「挖到寶」 2300年前古神話雕像出土

編譯張君堯／綜合報導
希臘首都雅典當局指出，15日在雅典市中心的下水道進行汙水處裡工作期間，竟挖出一個狀況良好的古希臘神荷米斯半身雕像。專家認為這是應該是西元前300年的作品，距今已經已有2300年之久，而且是少見的「壯年荷米斯」。美聯社
希臘首都雅典當局指出，15日在雅典市中心的下水道進行汙水處裡工作期間，竟挖出一個狀況良好的古希臘神荷米斯半身雕像。專家認為這是應該是西元前300年的作品，距今已經已有2300年之久，而且是少見的「壯年荷米斯」。美聯社

希臘首都雅典（Athens）當局指出，15日在雅典市中心的下水道進行汙水處裡工作期間，竟挖出一個狀況良好的古希臘神荷米斯（Hermes）半身雕像。

希臘文化部（The Greek Culture Ministry）表示，雅典本月13日進行污水處理系統相關作業，於四、第五市政區開挖下水道，意外挖處這個雕像，非常明顯就是「荷米斯」的頭部。專家認為這是應該是西元前300年的作品，距今已經已有2300年之久，而且是少見的「壯年荷米斯」。

文化部還強調，這尊半身象的風格出自著名希臘雕塑家阿爾卡美涅斯（Alcámenes）之手，該風格於公元前五世紀下半葉盛行。

這個雕像被放在排水管的牆壁上，不知已經待了多久，直到這次工程才讓它重見天日。由於大部份的荷米斯雕像都是刻出他年輕的樣子，但這個剛被挖出來的卻是他的壯年樣貌，所以相當少見。

「荷米斯」是古希臘神話中的「旅行者之神」，同時掌管牧羊人與牧牛人，對於文學、體育、辯論、商業都很在行，而且還是小偷和騙子之神。神話描述荷米斯發明了鑽木取火、里拉琴，甚至連拳擊都是他發明的，所以他也是運動選手的保護神。

雕塑

上一則

侏儸紀公園？巨鱷悠閒散步高球場 網驚：以為是恐龍

下一則

破紀錄最高價！比利時賽鴿190萬拍出 比黃金還貴

延伸閱讀

為中亞牧羊犬立巨大黃金雕像 土庫曼強人親自揭幕

為中亞牧羊犬立巨大黃金雕像 土庫曼強人親自揭幕
又悲劇了！西班牙素人修復銀行雕像「美女變章魚」

又悲劇了！西班牙素人修復銀行雕像「美女變章魚」
歐洲疫情發燒 法國義大利希臘均創單日確診新高

歐洲疫情發燒 法國義大利希臘均創單日確診新高
杜莎夫人蠟像館 把川普雕像扔垃圾箱

杜莎夫人蠟像館 把川普雕像扔垃圾箱

熱門新聞

一名健身女教練日前在Instagram分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片。（取材自Instagram）

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

2020-11-10 23:27
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（取材自pexels）

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

2020-11-12 02:29
電鍋裡乾掉的水漬該怎麼清潔？網友們認為用檸檬就可以輕鬆解決。（取材自臉書）

電鍋水漬怎麼清？內行人用這水果解決

2020-11-09 01:56
網友貼出宛如「摩斯密碼」的婚宴菜名。擷自PTT

婚宴菜單宛如「摩斯密碼」 他傻眼：誰知這是吃什麼？

2020-11-09 11:50
一名網友和朋友爭論煮水餃時應該先放冷水或熱水，鄉民們對此也有不同看法。取材自臉書

冷凍水餃要先用冷水或熱水煮？ 兩派網友論戰

2020-11-14 03:01
劉詩昆。（取材自微博）

打破賭王紀錄！中國81歲鋼琴大師劉詩昆再當爸

2020-11-14 00:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」

川普推文「白登贏了」後火速改口 「我沒承認任何事」
「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師

「抓住一切機會各種摩擦」… 女教師懷孕仍校內四處「激戰」男教師
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
川普重大破壞 美選後政局迅速惡化

川普重大破壞 美選後政局迅速惡化
敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白

敗選打擊太大？ 英媒：川普頭髮全白