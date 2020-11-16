希臘汙水工程「挖到寶」 2300年前古神話雕像出土

希臘首都雅典當局指出，15日在雅典市中心的下水道進行汙水處裡工作期間，竟挖出一個狀況良好的古希臘神荷米斯半身雕像。專家認為這是應該是西元前300年的作品，距今已經已有2300年之久，而且是少見的「壯年荷米斯」。美聯社

希臘首都雅典（Athens）當局指出，15日在雅典市中心的下水道進行汙水處裡工作期間，竟挖出一個狀況良好的古希臘神荷米斯（Hermes）半身雕像。

希臘文化部（The Greek Culture Ministry）表示，雅典本月13日進行污水處理系統相關作業，於四、第五市政區開挖下水道，意外挖處這個雕像，非常明顯就是「荷米斯」的頭部。專家認為這是應該是西元前300年的作品，距今已經已有2300年之久，而且是少見的「壯年荷米斯」。

文化部還強調，這尊半身象的風格出自著名希臘雕塑 家阿爾卡美涅斯（Alcámenes）之手，該風格於公元前五世紀下半葉盛行。

這個雕像被放在排水管的牆壁上，不知已經待了多久，直到這次工程才讓它重見天日。由於大部份的荷米斯雕像都是刻出他年輕的樣子，但這個剛被挖出來的卻是他的壯年樣貌，所以相當少見。

「荷米斯」是古希臘神話中的「旅行者之神」，同時掌管牧羊人與牧牛人，對於文學、體育、辯論、商業都很在行，而且還是小偷和騙子之神。神話描述荷米斯發明了鑽木取火、里拉琴，甚至連拳擊都是他發明的，所以他也是運動選手的保護神。