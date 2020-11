侏儸紀公園？巨鱷悠閒散步高球場 網驚：以為是恐龍

真實版的《侏儸紀公園》?近日國外網友拍下一隻「謎樣生物」悠閒地在草地上散步,但鏡頭拉近後能發現這其實是貨真價實的巨鱷,由於其體型龐大且尾巴又長又壯,容易讓人誤以為是恐龍,影片曝光立刻掀起討論,目前已累積160萬的觀看次數。

HOLY GATOR🐊: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!



📸: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ