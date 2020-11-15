英王室人員罵「王冠」劇情抹黑查爾斯 又拉梅根下水

「王冠」中的查爾斯與黛安娜，並不如外界原本想像有如童話般美好。取材自Netflix

Netflix 大戲「王冠」最新第四季終於要火力全開講述觀眾最期待的查爾斯王子、黛安娜與卡蜜拉三角糾纏，以及女王和「鐵娘子」柴契爾夫人交鋒等等世人印象深刻的軼事，不過英國 王室想當然爾對此很「感冒」，尤其查爾斯的親密友人更不滿該劇呈現的角度，王室人員一如以往大罵「王冠」與Netflix，順便再把和它們處不來又已和Netflix簽約合作的查爾斯媳婦梅根抓出來修理一下，質疑她怎能與丈夫哈利 選擇跟誹謗自己家人的單位攜手？

碰到英國未來國王被用負面角度檢討，王室機器再度全面啟動「救駕」，查爾斯與黛安娜的婚姻不幸福終致破裂，以及他對卡蜜拉始終難以忘情、對黛安娜算不上好丈夫，皆是無可否認的事實，可惜看在王室眼中，就是相當不舒服，痛批「王冠」有好萊塢的大成本卻只是來攻擊，靠消費王室的家族傷痛為了替他們賺收視和利潤。因為查爾斯成了情節重心，他的友人們自然輪番出來砲轟該劇與Netflix，顯然所有的爭議與批評，短期內絕不會結束。

向來勢利眼、只會把未來國王捧在手心上而對於其他沒繼承權王族疏於維護的王室人員，絕對沒放過這機會好好再展現對查爾斯的忠誠，卻也不怕再拖已經離開英國的哈利和梅根下水，攻擊Netflix之餘再順便拿兩人與Netflix合作修理一下，讓他們一起承受王室迷對「王冠」及Netflix的憤怒，注意力就不會一直集中在查爾斯曾經對黛安娜有多糟糕上。