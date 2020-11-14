我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1073萬確診 伊州成新熱點

東京疫情嚴峻 重症患者數半年來新高

5個星座最懂閃避麻煩！巨蟹超圓融、惹毛牡羊會有鬥志

記者劉小川／台北報導
什麼樣的朋友不怕麻煩找上身？又有哪些人對於麻煩避而遠之？取材自pexels
什麼樣的朋友不怕麻煩找上身？又有哪些人對於麻煩避而遠之？取材自pexels

身邊總有些聰明的人，似乎沒有做些什麼，卻可以依然耀眼地過著生活，或更會過好生活，以下5個星座，可以說是不找自己麻煩，且聰明的代表星座。

天蠍座

水象星座本身第六感就特別強烈，也對生命有著獨到的個人見解。洞察力強大的天蠍座有著細膩與敏銳並存的細心，許多事情無論是光明面、黑暗面都能懂得應對及自我療癒，是一個深不可測的星座，在人生戰場之中的天蠍座，許多事情似乎有著預知能力，總能捷足先登的比他人快一步踏上，絕對不會讓麻煩找上自己的門。

射手座

擁有無比探險精神的射手座喜歡不斷嘗試新鮮的事物，與人交際上更是得心應手。古人常說讀萬卷書不如行萬里路，許多道理的參透都來自這些書本裡，而在未知的人生旅途中，射手座雖然不知道下一步的自己是否能成功，但勇敢善戰的射手座，總能巧妙地躲開麻煩，為自己開拓一條屬於自己的道路，成功之路就越接近自己。

巨蟹座

有著溫暖的心臟，做事不雷厲風行，時常用著包裹式的照顧細心呵護著身邊重要的人，又或許巨蟹座不像是職場上的那些風雲人物，有著強大的企圖心與魄力，卻有著圓融處世讓人敬佩的優點。自我修復力超強的巨蟹座，不會吝嗇分享正能量給身邊重視的每一個人，所以巨蟹座不僅聰明，也絕對是一個貼心的知己。

雙子座

常覺得雙子座在生活與事業有著不同面向，換著不同的面具過生活，是雙子座的人生法則，非常聰明又堅強，在遇到困難時的雙子座，第一時間想到的並不是求救，而是要靠自己的能力怎麼去解決現在的困難。雙子座確實有時候讓人覺得高冷，但正因如此有著獨立而對自己夠坦誠，不需要別人為他擔憂什麼，擁有著保護自己的能力，想要麻煩找上他不是這麼容易。

牡羊座

雖身在火象星座的牡羊，卻是大家意想不到的聰明人物。牡羊座時常給人的印象就是脾氣一來拉也拉不住、擋也擋不了。但其實牡羊座並非大家想像的那麼火爆，天生聰慧、反應快也擅長與人溝通，無論在什麼樣的環境下，都能快速適應周遭的生態。許多困難的事情放在牡羊座的身上，似乎這些困難都不再是什麼難事，反而是這些困難激勵了牡羊座對任何事物的鬥志，所以要找牡羊麻煩也千萬三思而後行。

害怕麻煩的到來，就要聰明應對，冷靜思考。取材自pexels
害怕麻煩的到來，就要聰明應對，冷靜思考。取材自pexels
麻煩到來時，先別急著求救，而是思考能為自己做什麼。取材自pexels
麻煩到來時，先別急著求救，而是思考能為自己做什麼。取材自pexels
原來牡羊座才是真正的社會生存達人。取材自pexels
原來牡羊座才是真正的社會生存達人。取材自pexels

上一則

冷凍水餃要先用冷水或熱水煮？ 兩派網友論戰

延伸閱讀

11/8-11/14星座運勢 處女放縱心靈 水瓶財運不錯

11/8-11/14星座運勢 處女放縱心靈 水瓶財運不錯
11/1-11/7星座運勢 金牛試著改變 巨蟹整體運好

11/1-11/7星座運勢 金牛試著改變 巨蟹整體運好
10月27日星座運勢 牡羊莫強出頭 雙子注意健康

10月27日星座運勢 牡羊莫強出頭 雙子注意健康
10/25-10/31星座運勢 牡羊諸事順遂 處女運勢高漲

10/25-10/31星座運勢 牡羊諸事順遂 處女運勢高漲

熱門新聞

網友失敗的地獄料理「蜘蛛蛋」。(取材自Dcard)

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

2020-11-07 02:00
一名健身女教練日前在Instagram分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片。（取材自Instagram）

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

2020-11-10 23:27
日本北海道一家涮涮鍋店，推出將湯底製成小熊造型的「溫泉小熊鍋」。擷取自FACEBOOK

日餐廳推出「可愛小熊」湯底 開火後卻成「地獄油鍋」

2020-11-06 13:03
毒理醫學專家提醒，新衣服要記得洗過再穿。(示意圖／ingimage)

新衣服不洗直接穿？專家曝「慘痛經驗」

2020-11-07 00:11
妝前打底非常重要，也讓毛孔不易卡妝。（取材自pexels）

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

2020-11-12 02:29
電鍋裡乾掉的水漬該怎麼清潔？網友們認為用檸檬就可以輕鬆解決。（取材自臉書）

電鍋水漬怎麼清？內行人用這水果解決

2020-11-09 01:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！