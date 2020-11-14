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冷凍水餃要先用冷水或熱水煮？ 兩派網友論戰

編譯中心／綜合報導
一名網友和朋友爭論煮水餃時應該先放冷水或熱水，鄉民們對此也有不同看法。取材自臉書
一名網友和朋友爭論煮水餃時應該先放冷水或熱水，鄉民們對此也有不同看法。取材自臉書

水餃方便又好吃，是許多人果腹的選擇之一，但會吃不代表會煮，一名網友就對於煮冷凍水餃時應該先放冷水或熱水的步驟和朋友爭論不休，他不服氣地將過程PO上網，並詢問該怎麼煮水餃才對？網友們踴躍地留言發表意見，還有行家傳授煮水餃的知識與方法，讓人上了一課。

原PO日前和朋友在家裡煮冷凍水餃，但兩人對於烹煮的步驟看法不一，他認為一開始要先用冷水煮，滾了之後加一碗冷水，這樣的動作重複2-3次，但友人卻持相反看法，表示一開始要用熱水去煮，水滾了後再把水餃丟下去，再滾、浮起來就可以撈起來吃。

原PO將兩人的對話貼在臉書社團，並問所有網友「請問各位觀眾，你們都怎麼煮水餃呢？」貼文一出也引起網友們兩派的作法，和原PO一樣的人認為「我的步驟跟版主一樣」、「冷凍水餃要冷水煮，水滾後再加一次水，再次滾後就能撈起來了」、「我也用冷水，煮法跟你一樣煮完Q的」、「冷水啊，熱水下去煮皮容易爛」。

但也有網友持相反看法，「水滾丟下去，倒冷水」、「用熱水煮，過程加3次冷水」、「一開始冷水煮，皮易破」、「皮是麵粉做的，冷水煮容易把皮泡破了，熱水煮能瞬間將表面煮熟變得不易破，倒點冷水讓溫度下降是不讓水餃在滾的時候把皮滾破，然後讓冰凍的內餡慢慢煮熟」。

當然還有人不在意到底要先用冷水或熱水，「其實兩個方式都可以」、「我都水煮滾了直接下去，然後攪拌一下等他浮起來」、「只要能熟，都嘛可以」、「別吵，去八方雲集買」、「都可以啦！吃飽就行了」、「我都直接『媽，我想吃水餃』」。

還有內行的網友教導煮水餃的方式，「水餃只要等熱水開後，灑一滴油保水餃皮不會破」、「無論你們怎麼煮，不加油水餃鐵定破」、「加一小匙鹽可以讓餃子更Q彈」、「冷凍水餃用冷水煮，不然容易不熟；現包水餃用滾水煮，不然容易黏在一起」、「冷凍加上皮稍厚的可以冷水煮，新鮮或皮薄可以熱水煮，不會分辨就一律熱水煮，水滾下餃子，再水滾倒冷水，稱為點水，就是防止沸騰破皮。冷凍點水二次，新鮮或冷藏餃子不用點水。餃子膨脹鼓起就是熟了」。

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