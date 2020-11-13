他拍日出美景反成「末日核災」 網友笑：審判日來了
隨著科技越來越進步，現在有更多攝影器材，可以捕捉許多瞬間的美麗鏡頭。然而在功能增加下，如何將機器調整成最適合的拍攝狀態，也成為一門學問。最近日本就有網友，本來是想拍下自然美景，卻意外拍成災難片般的可怕畫面。
GoProで日の出を取ろうとしたら設定間違えて日の出と共に世界が終わった pic.twitter.com/Fh50QvLlhL— メロス (@umaibouM1956) November 8, 2020
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，twitter一位日本網友「メロス」，平常就喜歡到處露營，享受大自然。最近他趁露營的時候，使用攝影機「GoPro」，想拍下從天黑到日出的景象，欣賞太陽緩緩升起，照耀在大地的美麗瞬間。
不料，メロス在攝影機的設定卻出了差錯。只見拍下來的影片，前幾秒霞光逐漸自地平線升起，確實美不勝收。然而隨著太陽越爬越高，白光卻一發不可收拾，沒幾秒就吞噬了一切，整個畫面除了一片空白以外，什麼東西都看不到，活像是「核爆世界末日」般的災難畫面。
由於短短幾秒的影片，反差實在太大，メロス在推特上傳影片後，已經吸引將近90萬次點閱。網友笑稱「審判日來了」、「然後世界就因核災成了一片火海」、「要穿越到異世界了」。
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