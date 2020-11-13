我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

誤會了！任天堂「耀西」不是恐龍 真實身分曝光網傻眼

編譯中心 / 綜合報導
任天堂經典遊戲角色耀西。取材自維基百科
任天堂經典遊戲角色耀西。取材自維基百科

任天堂經典「超級瑪利歐（Super Mario）」系列遊戲，是不少人成長的回憶，不過你知道嗎，不少人誤會瑪利歐的坐騎兼好夥伴綠色生物「耀西」是恐龍，但其實牠是烏龜！

耀西的特色是有著大大的鼻子，後枕位置有橘紅色角，背脊也有一紅色的龜殼（不少人誤以為是馬鞍），還有條能伸長又黏答答的舌頭，用來抓住敵人，讓許多人一直以為牠是恐龍。有網友發文指出，從小一直以為耀西是隻恐龍，沒想到居然是一隻「無性別的烏龜」，這種衝擊讓他感覺「整個世界瞬間崩塌」。

網友也紛紛留言表示，「哪隻烏龜頭上有冠？」、「一直以為是蜥蜴」、「瑪利歐騎牠的時候，牠明明是站著，哪隻烏龜會這樣走路？」、「所以庫巴（瑪利歐裡的大魔王）也是烏龜喔！」、「牠背上有殼，當然是烏龜」、「第一次注意到牠背上有殼，不管，繼續當牠是恐龍」、「耀西就是耀西」。

事實上，任天堂公司的電子遊戲設計師手塚卓志（てづか たかし）曾在2017年說過，耀西在設定上是「烏龜族」的成員，其發想是「瑪利歐之父」宮本茂（みやもとしげる）希望可以讓瑪利歐騎在馬上面，又因為當初有恐龍樂園的概念，因而讓瑪利歐騎乘於爬蟲類生物上面，不過後來認為「爬蟲類一族」的出現太過突兀，於是便加入「烏龜一族」的設定。

Kitty White的寵物Charmmy Kitty是隻波斯貓。取材自台灣三麗...
Kitty White的寵物Charmmy Kitty是隻波斯貓。取材自台灣三麗鷗

不只耀西，還有許多「卡通角色」背後藏著驚人秘密。早在2014年時，日本「三麗鷗」公司就說過，「Hello Kitty」並不是貓咪，而是「小女孩」，本名叫Kitty White，永遠就讀小學3年級，她無論是走路或是坐姿都和兩條腿的動物一樣，沒表現出貓的特性，甚至還有自己的寵物貓，名叫Charmmy Kitty。

皮卡丘原型是松鼠。取材自寶可夢官網
皮卡丘原型是松鼠。取材自寶可夢官網

還有經典「寶可夢」系列，超夯角色皮卡丘到底是什麼動物？外界猜測可能是老鼠、花栗鼠、矮袋鼠、兔子等生物，不過遊戲開發公司日本Game Freak在2108年公開解答，牠其實是「松鼠」喔！角色設計師在設計皮卡丘時，受到日本甜點大福的啟發，在圓形甜品加上耳朵，由於當時想養松鼠當寵物，就再補上松鼠的特徵，成為現在看到的皮卡丘。

嚕嚕米家族外型跟河馬神似。取材自MOOMIN嚕嚕米台灣官方網站
嚕嚕米家族外型跟河馬神似。取材自MOOMIN嚕嚕米台灣官方網站

還有卡通「嚕嚕米」曾掀起討論，「嚕嚕米」是由芬蘭女作家朵貝‧瑪麗卡‧楊笙（Tove Marika Jansson）筆下的童話小說系列以及家族的名字，白色圓滾滾的外型讓人誤會是河馬，但其實牠們是「精靈」，生活在芬蘭森林的姆明谷裡。

日本 任天堂 小說

上一則

LV玩起來！Game On史上首個紅心皇后包款登場

延伸閱讀

超級任天堂世界 明春大阪迎客

超級任天堂世界 明春大阪迎客
意外發現！12歲男孩登山驚見6900萬年前恐龍化石

意外發現！12歲男孩登山驚見6900萬年前恐龍化石
工程師自製「迷你競技場」 松鼠為了吃過8關

工程師自製「迷你競技場」 松鼠為了吃過8關
最小考古家 四川5歲童發現恐龍足跡

最小考古家 四川5歲童發現恐龍足跡

熱門新聞

網友失敗的地獄料理「蜘蛛蛋」。(取材自Dcard)

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

2020-11-07 02:00
一名健身女教練日前在Instagram分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片。（取材自Instagram）

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

2020-11-10 23:27
日本北海道一家涮涮鍋店，推出將湯底製成小熊造型的「溫泉小熊鍋」。擷取自FACEBOOK

日餐廳推出「可愛小熊」湯底 開火後卻成「地獄油鍋」

2020-11-06 13:03
毒理醫學專家提醒，新衣服要記得洗過再穿。(示意圖／ingimage)

新衣服不洗直接穿？專家曝「慘痛經驗」

2020-11-07 00:11
「如懿傳」嘉貴妃辛芷蕾出席活動被拍到臉部腫了的照片，引發熱烈討論。取材自微博

網驚「如懿傳」嘉貴妃胖成加菲貓 本尊現身招供了

2020-11-05 22:58
電鍋裡乾掉的水漬該怎麼清潔？網友們認為用檸檬就可以輕鬆解決。（取材自臉書）

電鍋水漬怎麼清？內行人用這水果解決

2020-11-09 01:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋