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BURBERRY全新形象片 冰雹下舞動的英倫青春

記者楊詩涵／即時報導
BURBERRY發表了一全新的視覺、影像，以「青年的明日發聲」為主題。BURBERRY提供
BURBERRY發表了一全新的視覺、影像，以「青年的明日發聲」為主題。BURBERRY提供

BURBERRY發表了一全新的視覺、影像，以「青年的明日發聲」為主題，身穿經典風衣、羽絨衣的模特兒在冰雹中舞動，別具視覺震撼力，也將場景從城市樓景延伸到解脫束縛的大海，帶來耳目一新的視覺效果。

品牌首席創意總監Riccardo Tisci表示，全新形象視覺主題是向前看，更明確地說，是看向未來、屬於青年的未來，也凝聚世界上不同領域的人才，是期許年輕一代追尋夢想以及未知冒險的讚美歌。這次BURBERRY找來英格蘭足球員馬古斯．拉舒福特（Marcus Rashford）合作，透過廣告來探索未知，展現豐富的想像力，以及突破界限的無所畏懼。

BURBERRY發表了一全新的視覺，呈現了品牌經典風衣的帥氣自由。BURBERR...
BURBERRY發表了一全新的視覺，呈現了品牌經典風衣的帥氣自由。BURBERRY提供

這也是向品牌創始人Thomas Burberry致敬，他身為學徒、年僅21歲時就成立了自己的品牌，也致力回饋社會。形象影片由Katelin Arizmendi執導、法國舞蹈公司(LA)HORDE的編舞，以4位年輕舞者帶著觀眾從城市風光一路舞動到海洋遠景；片中配樂來自電影「萬花嬉春」經典主題曲「Singing in the Rain」的改編，匯聚時尚、舞蹈與運動界的創意人才，在冰雹的降落中、以快節奏的舞步展開逃脫的行動，活潑有趣。靜態攝影則由Rafael Pavarotti掌鏡、馬古斯．拉舒福特演繹，呈現了品牌經典風衣、菱格織紋夾克以及由再生尼龍材料製成的連帽羽絨外套等，配件則包括Pocket包、文件夾外型的帆布皮革托特包。

BURBERRY全新形象視覺以Pocket包為主要配件。BURBERRY提供
BURBERRY全新形象視覺以Pocket包為主要配件。BURBERRY提供

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