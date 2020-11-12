Google相簿不再免費無限備份 對你有什麼影響？

Google決定更新儲存空間政策，2021年6月1日生效。 (路透)

Google 宣布將更新Google帳戶儲存空間政策，適用於Gmail、相簿和雲端 硬碟等服務，以「方便收藏更多珍貴回憶，並讓產品運作方式能配合日後使用趨勢」。Google的新政策將於2021年6月1日生效，屆時將對用戶會產生什麼影響？

Q：明年6月1日起不再免費無上限備份，什麼意思？

A：新政策生效後，所有相片或影片都將計入Google帳戶儲存空間；Google將為每個帳戶提供15 GB免費儲存空間，供Gmail、Google Drive雲端硬碟和相簿（Photos）等雲端服務共用，如果儲存的內容到達上限，需訂閱Google One方案，升級為更大容量的儲存空間方案。

Google並表示，目前已上傳的高畫質影像內容不會計入儲存空間，也就是說，明年6月1日前上傳新的高畫質照片和影片，不會占掉Google帳戶裡的儲存空間配額。

Q：Google目前的儲存政策如何規定？

A：Google 目前的「高畫質」（High Quality）備份選項提供免費無限儲存空間，但這些影片會被自動壓縮成1600萬畫素、解析度1080p以上的影片會降低為1080p的高解析度。

Google也提供「快速備份畫質」（Express）選項，同樣提供免費無限儲存空間，但相片將被壓縮為300萬畫素，解析度480p以上的影片會降低為480p的標準解析度。

若你選擇的是「原始畫質」（Original Quality）儲存，由於Google已把上傳的相片和影片計入Google帳戶儲存空間，不受新政策影響。如果是Google Pixel手機用戶，只要透過 Pixel 裝置備份檔案，即可繼續享有免費的無限儲存空間。

Q：Google為何決定調整儲存政策？

A：Google相簿產品負責人David Lieb在推特解釋，由於免費備份的成本很高，必須改變政策，這是「調整提供免費服務的主要成本」，且接受線上儲存「主要價值」的必要步驟。

Q：Google One的訂閱方案有哪些？

A：所有Google 帳戶均免費享有15GB的儲存空間，據Google台灣 官網的資料，用戶可升級三種Google One方案，儲存空間100GB的月費為新台幣65元或按年預付650元、200GB月費90元或年繳900元、2TB月費330元或年繳3,300元。

Q：還有半年可考慮

A：Google政策異動將在明年6月1日生效，用戶可以接受新政策或者選擇其他公司更優惠的雲端儲存方案。Google宣稱「政策異動生效後，逾80%的使用者需要至少三年才會用完15 GB的配額」，也將在6月1日前透過app和電子郵件通知所有使用者。另外，Google將自6月1日起，把閒置逾兩年帳戶儲存的內容刪除。