防熊傷人！日本出動「怪獸機器狼」 嚇熊效果奇佳

「怪獸狼」身長65公分、高50公分，身上披有毛皮及一對白色獠牙，同時配有動作偵測感應器，一旦觸發怪獸狼的頭就會移動，眼睛會亮起LED紅光，並發出各種響亮的聲音。（取材自TORU YAMANAKA）

日本 北海道瀧川市傳出熊攻擊，當局為了防範，特地添購升級版的稻草人「怪獸狼」（Monster Wolf）安置在田野。官員指出安裝後就不再發生人熊遭遇的事件，效果顯著。

「怪獸狼」身長65公分、高50公分，身上披有毛皮及一對白色獠牙，同時配有動作偵測感應器。一旦觸發，怪獸狼的頭就會開始移動，眼睛也會亮起LED紅光，並發出各種響亮的聲音，包括狼嚎、機械噪音等60多種聲音。

來源：聯合影音網

瀧川當地官員表示，熊在11月底進入冬眠前因覓食需求增加，會變得更為活躍和危險，加上今年野生橡子和堅果數量減少，種種因素都可能使熊冒險前往城鎮附近尋找食物。

NHK報導，日本國內熊的目擊率達到五年來新高，主要集中在日本西部和北部的農村地區。2020年目前已發生數十起襲擊事件，其中更有兩起致命，促使政府召開緊急會議討論應對之道。

機械狼製造商「Ohta Seiki」表示，雖然各地已經有近70台機械狼投入使用，但這次安裝是首次以「保護人類」而非家畜為由。目前機器狼已投入量產，售價約為51.4萬日幣（約4839美元 ）。這個價位並不便宜，不過廠商也提供農民較能負擔的月租方案。

「Ohta Seiki」負責人太田裕治（Yuji Ota）受訪時說：「我們想讓熊知道，人類居住區不是您的地盤」，並希望同時幫助熊與人共存。