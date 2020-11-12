我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

防熊傷人！日本出動「怪獸機器狼」 嚇熊效果奇佳

編譯張君堯／綜合報導
「怪獸狼」身長65公分、高50公分，身上披有毛皮及一對白色獠牙，同時配有動作偵測感應器，一旦觸發怪獸狼的頭就會移動，眼睛會亮起LED紅光，並發出各種響亮的聲音。（取材自TORU YAMANAKA）
「怪獸狼」身長65公分、高50公分，身上披有毛皮及一對白色獠牙，同時配有動作偵測感應器，一旦觸發怪獸狼的頭就會移動，眼睛會亮起LED紅光，並發出各種響亮的聲音。（取材自TORU YAMANAKA）

日本北海道瀧川市傳出熊攻擊，當局為了防範，特地添購升級版的稻草人「怪獸狼」（Monster Wolf）安置在田野。官員指出安裝後就不再發生人熊遭遇的事件，效果顯著。

「怪獸狼」身長65公分、高50公分，身上披有毛皮及一對白色獠牙，同時配有動作偵測感應器。一旦觸發，怪獸狼的頭就會開始移動，眼睛也會亮起LED紅光，並發出各種響亮的聲音，包括狼嚎、機械噪音等60多種聲音。

來源：聯合影音網

瀧川當地官員表示，熊在11月底進入冬眠前因覓食需求增加，會變得更為活躍和危險，加上今年野生橡子和堅果數量減少，種種因素都可能使熊冒險前往城鎮附近尋找食物。

NHK報導，日本國內熊的目擊率達到五年來新高，主要集中在日本西部和北部的農村地區。2020年目前已發生數十起襲擊事件，其中更有兩起致命，促使政府召開緊急會議討論應對之道。

機械狼製造商「Ohta Seiki」表示，雖然各地已經有近70台機械狼投入使用，但這次安裝是首次以「保護人類」而非家畜為由。目前機器狼已投入量產，售價約為51.4萬日幣（約4839美元）。這個價位並不便宜，不過廠商也提供農民較能負擔的月租方案。

「Ohta Seiki」負責人太田裕治（Yuji Ota）受訪時說：「我們想讓熊知道，人類居住區不是您的地盤」，並希望同時幫助熊與人共存。

日本北海道瀧川市近日在田地加裝升級版的稻草人「怪獸狼」（Monster Wolf...
日本北海道瀧川市近日在田地加裝升級版的稻草人「怪獸狼」（Monster Wolf）。（路透）

日本 美元

上一則

每天化妝怕爛臉？這4招教你養出柔嫩「雞蛋肌」

延伸閱讀

東京小拉麵店寧關店不漲價 「義氣」背後凸顯通縮隱憂

東京小拉麵店寧關店不漲價 「義氣」背後凸顯通縮隱憂
白登通話日相：釣魚台適用美日安保條約

白登通話日相：釣魚台適用美日安保條約
本田量產Level 3自駕車 跑第一

本田量產Level 3自駕車 跑第一
日最嚴重「動物囤積」！民宅擠164隻狗與人同住 惡氣沖天

日最嚴重「動物囤積」！民宅擠164隻狗與人同住 惡氣沖天

熱門新聞

網友失敗的地獄料理「蜘蛛蛋」。(取材自Dcard)

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

2020-11-07 02:00
日本北海道一家涮涮鍋店，推出將湯底製成小熊造型的「溫泉小熊鍋」。擷取自FACEBOOK

日餐廳推出「可愛小熊」湯底 開火後卻成「地獄油鍋」

2020-11-06 13:03
一名健身女教練日前在Instagram分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片。（取材自Instagram）

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

2020-11-10 23:27
毒理醫學專家提醒，新衣服要記得洗過再穿。(示意圖／ingimage)

新衣服不洗直接穿？專家曝「慘痛經驗」

2020-11-07 00:11
「如懿傳」嘉貴妃辛芷蕾出席活動被拍到臉部腫了的照片，引發熱烈討論。取材自微博

網驚「如懿傳」嘉貴妃胖成加菲貓 本尊現身招供了

2020-11-05 22:58
英國色情片夫妻檔演員潔絲跟麥可，一年半前開始趁孩子上學時拍攝及上傳他們的影片。（取材自dailymail）

演員夫妻趁孩子上學時拍色情片 大方跟其他家長聊性事

2020-11-05 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席