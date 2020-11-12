別讓它倒！洛杉磯百年獨立書店 靠社區民眾上門搶救

位在美國洛杉磯郊區巴沙迪納（Pasadena）的弗羅曼書店（Vroman's Bookstore）有126年歷史，圖為店外塗鴉寫著「我將永遠愛上你。那不是虛構」。（中央社）

疫情 衝擊書店 生態，南加州126年歷史的獨立書店陷入存亡危機，一個多月前發出求救訊號，獲各界熱烈回應，書迷疾呼「現在去獨立書店買書，否則永遠沒機會了」。

經歷1918年西班牙流感、兩次世界大戰、經濟大蕭條、全球金融危機，創立於1894年的弗羅曼書店（Vroman's Bookstore）見過大風大浪，但這次差點被新型冠狀病毒疾病（COVID-19）擊倒。

「這大概是書店126年來遭遇最重大挑戰。」在洛杉磯郊區巴沙迪納（Pasadena）店裡，書店執行長高里蕭（Julia Cowlishaw）談到這次的難關，感謝社區居民熱情支持。

「朋友們，弗羅曼書店需要你的幫忙才能開下去。」9月底書店透過各種社群管道尋求協助，隔天門口出現排隊人龍，居民仍不願見這家百年老店關門。

美國南加州最古老的獨立書店弗羅曼書店（Vroman's Bookstore）受疫情衝擊後重新開門，派人在店門口招呼客人，提醒防疫規則與書店動線。（中央社）

疫情3月在美國 爆發之後，號稱南加州規模最大、歷史最久的獨立書店弗羅曼書店一度關門，直到5月開放路邊取貨服務，6月限制人數下恢復門市，要求顧客戴上口罩、依指定動線逛書店。

高里蕭表示，社區反應熱烈，客人很慷慨而且有耐心。除了客人回到店裡，也收到大量線上訂單，不過原本每年300多場的作者見面會、座談會等實體活動只能取消，改在線上舉辦。

書店落實防疫規定，門口派駐了一名員工，向每個客人問候招呼，說明口罩規定與店內動線，讓兩層樓的店面保持固定人數。詢問台、結帳櫃台用透明壓克力板保護員工和顧客。

在門口招呼客人的年輕工讀生瑪肯西（MacKenzie）說，她從12歲就常來這家書店，怎麼也不願意看它消失。很高興看到這麼多人上門，「知道大家跟我有一樣的心情，我覺得很開心」。

中年女性克莉絲汀（Christine）表示，她從電子郵件、簡訊還有朋友口耳相傳得知，家附近這間書店快關門，雖已經習慣線上買書、看電子書，還是專程要來店裡表達支持。

弗羅曼書店一大特色是一整個牆面的店員選書專區，每一本書下面附上一張店員親手寫的推薦卡片。各個分類書櫃上，也可看到類似的推薦小卡。高里蕭說，每個員工都是愛書人。

美國洛杉磯郊區巴沙迪納（Pasadena）的弗羅曼書店（Vroman's Bookstore）是南加州最古老的獨立書店，店內設立店員推薦專區，每本書附上手寫推薦理由。（中央社）

「書店充滿了美好回憶。」克莉絲汀說，對每個喜歡書的小孩，書店都是一個最開心的去處，不管買得起或是買不起，隨意逛一逛都能讓人心情愉快。

美國書商協會執行長希爾（Allison Hill）10月投書洛杉磯時報，呼籲愛書人支持全美1700多家獨立書店。因為疫情，網路購物暴增，電商平台亞馬遜（Amazon）似乎趁勢打倒許多獨立小商家和書店。

美國書商協會7月調查400家獨立書店，大約20%書店在2021年1月之前可能關門。

希爾警告，現在不救獨立書店，恐怕將來沒機會了。她認為每一家獨立書店連結著社區脈動，由各個地方的愛書人經營，回饋社區、舉辦活動，推薦的書來自於店主親手挑選，而不是遠在雲端的演算法。

她呼籲大眾把錢花在獨立書店。她說人們很難理解，一時方便使用網購會付出代價，社區的樣貌改變了，那家「陪你長大、找到影響一生的書、邂逅另一半或是教孩子閱讀」的街角書店可能永遠消失。

126年前，藏書家、慈善家弗羅曼（Adam Vroman）開了這家書店；他過世後，股份賣給店裡員工，營業至今。疫情尚未將它擊倒，似乎讓它更堅強。

執行長高里蕭說：「弗羅曼書店向來懷抱創新與靈活的創業家精神，疫情讓我們變成更好的書店，逼使我們調整腳步，把更多重心放在線上銷售，這方面我們過去知道要做，因為疫情我們做得更徹底。」