我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推文連發曝玄機 川普年底前宣布再戰2024?

美新冠3高！日增確診破14萬 住院病患飆 死亡人數增

美樂透安全總監竄改程式 爽領2400萬元 這幕被拍下遭逮

編譯中心／綜合報導
艾迪（身穿橘衣者）是美國多州多州聯銷樂透協會的安全主管，但他卻利用職務之便，在開獎系統中植入控制程式，中得5次頭獎，爽領2400萬美金。（取材自推特）
艾迪（身穿橘衣者）是美國多州多州聯銷樂透協會的安全主管，但他卻利用職務之便，在開獎系統中植入控制程式，中得5次頭獎，爽領2400萬美金。（取材自推特）

美國多洲郡樂透安全總監艾迪（Eddie Tipton）利用職務之便，在開獎系統中安裝「控制程式」，提高中獎機率，於是透過「作弊」手法在6年內至少中了2400萬美元

據Indy Star報導，艾迪是美國多洲聯銷樂透協會（Multi-State Lottery Association）的安全主管，主要負責抽獎程序的開發編寫與系統維護。自2010年起，他便在開獎系統中植入「控制程式」，將中獎機率從500萬之一提高到200分之一，再聯合自己的弟弟及其他親友到各州購買指定數字的彩券，於是成功在6年內於科羅拉州、威斯康辛州等5州，贏得5項大獎、至少獲得2400萬美金。

然而，讓這起詐騙事件曝光的原因竟是因為艾迪等人在愛荷華州贏得的1650萬元遲遲未領取，彩券公司查看中獎者資料時，意外發現商店監視器拍下艾迪購買彩券的身影，原以為艾迪只是違反樂透協會規定擅自購買彩券，但一經追查，卻發現他擅改開獎系統，詐領彩券獎金。

艾迪於2017年因詐欺罪被判入獄服刑25年，但由於他的犯行導致上萬名民眾損失投注金，彩券公司也必須承擔後續的賠償責任。

美國 美元 詐騙

上一則

撩妹高手是你！3歲男童對老師放電 狂拋媚眼

下一則

別讓它倒！洛杉磯百年獨立書店 靠社區民眾上門搶救

延伸閱讀

「性福拉警報」艾迪哈賽爾德州遭槍擊身亡 享年30歲

「性福拉警報」艾迪哈賽爾德州遭槍擊身亡 享年30歲
警察暴力、種族歧視 非裔族群焦慮加深

警察暴力、種族歧視 非裔族群焦慮加深
「恐在街上被射殺」 警察暴力、種族歧視增加非裔焦慮

「恐在街上被射殺」 警察暴力、種族歧視增加非裔焦慮
手誤帶來幸運 密州男多買1張同號兆彩 爽贏200萬

手誤帶來幸運 密州男多買1張同號兆彩 爽贏200萬

熱門新聞

網友失敗的地獄料理「蜘蛛蛋」。(取材自Dcard)

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

2020-11-07 02:00
日本北海道一家涮涮鍋店，推出將湯底製成小熊造型的「溫泉小熊鍋」。擷取自FACEBOOK

日餐廳推出「可愛小熊」湯底 開火後卻成「地獄油鍋」

2020-11-06 13:03
一名健身女教練日前在Instagram分享一段在動物園內被紅毛猩猩吃豆腐的影片。（取材自Instagram）

驚！她與紅毛猩猩合影 20秒內先被親吻又慘遭襲胸

2020-11-10 23:27
毒理醫學專家提醒，新衣服要記得洗過再穿。(示意圖／ingimage)

新衣服不洗直接穿？專家曝「慘痛經驗」

2020-11-07 00:11
「如懿傳」嘉貴妃辛芷蕾出席活動被拍到臉部腫了的照片，引發熱烈討論。取材自微博

網驚「如懿傳」嘉貴妃胖成加菲貓 本尊現身招供了

2020-11-05 22:58
英國色情片夫妻檔演員潔絲跟麥可，一年半前開始趁孩子上學時拍攝及上傳他們的影片。（取材自dailymail）

演員夫妻趁孩子上學時拍色情片 大方跟其他家長聊性事

2020-11-05 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路

伊凡卡要老爸認輸 傳為自己「選總統」鋪路
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任