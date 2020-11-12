美樂透安全總監竄改程式 爽領2400萬元 這幕被拍下遭逮

艾迪（身穿橘衣者）是美國多州多州聯銷樂透協會的安全主管，但他卻利用職務之便，在開獎系統中植入控制程式，中得5次頭獎，爽領2400萬美金。（取材自推特）

美國 多洲郡樂透安全總監艾迪（Eddie Tipton）利用職務之便，在開獎系統中安裝「控制程式」，提高中獎機率，於是透過「作弊」手法在6年內至少中了2400萬美元 。

據Indy Star報導，艾迪是美國多洲聯銷樂透協會（Multi-State Lottery Association）的安全主管，主要負責抽獎程序的開發編寫與系統維護。自2010年起，他便在開獎系統中植入「控制程式」，將中獎機率從500萬之一提高到200分之一，再聯合自己的弟弟及其他親友到各州購買指定數字的彩券，於是成功在6年內於科羅拉州、威斯康辛州等5州，贏得5項大獎、至少獲得2400萬美金。

然而，讓這起詐騙 事件曝光的原因竟是因為艾迪等人在愛荷華州贏得的1650萬元遲遲未領取，彩券公司查看中獎者資料時，意外發現商店監視器拍下艾迪購買彩券的身影，原以為艾迪只是違反樂透協會規定擅自購買彩券，但一經追查，卻發現他擅改開獎系統，詐領彩券獎金。

艾迪於2017年因詐欺罪被判入獄服刑25年，但由於他的犯行導致上萬名民眾損失投注金，彩券公司也必須承擔後續的賠償責任。