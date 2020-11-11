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用低調炫最高調…中國「凡爾賽文學」靠浮誇火了一把

中國新聞組／北京12日電
「凡爾賽文學」的精隨，在於用看似平和的文字，不經意地炫富。(新華社)
「凡爾賽文學」的精隨，在於用看似平和的文字，不經意地炫富。(新華社)

最近中國網路上瘋狂颳起「凡爾賽文學」風潮，這個詞還登上微博熱搜，網友將其統稱為「凡學」，該新詞指的是一種特殊網路文體，「用最低調的話，炫最高調的耀」。最明顯的例子是「老公竟然送了我一輛粉紅的藍寶堅尼，這顏色選得也太直男了吧，唉，怎麼跟他說我不喜歡這個顏色呢？」

中新網報導，「凡爾賽文學」由一位網友在微博上發揚光大，繼而引發全民的狂歡。這種文學的主要陣地在社交網路，特別是朋友圈，最大的特點在於不經意間地露富、拐彎抹角地炫耀、潤物細無聲地展示一種高端品質生活，那些看似樸實無華且枯燥的朋友圈背後，都有一個隱約的主旨：「哎呀人家也不想這樣啦，可我就是這麼富/帥/美/厲害怎麼辦？」

「凡爾賽文學」創始人、微博博主「小奶球」表示，她是從講述18世紀末法國凡爾賽宮貴族生活的日本漫畫《凡爾賽玫瑰》中找到了靈感。「就想用這個詞來嘲諷那些人，他們無疑就是想用一種『樸實無華』的語氣來表達高人一等的感覺。」

有網友提煉出「凡學」三要素：先抑後揚明貶實褒，自問自答，靈活運用第三人稱視角。在微博上漫不經心地提到在哪裡消費是「凡」，在朋友圈略顯嫌棄地秀恩愛也能「凡」，在知乎寫自己年薪區區百萬同樣可以「凡」起來……只要你想，萬物皆可「凡」。

「我的土貨老公扔了我給女兒買的Gucci童鞋！」

「當家裡沒有酒精的時候，默默地掏出SK-II擦拭消毒，畢竟在我眼裡，這玩意就是個酒精。」

《凡爾賽玫瑰》是日本漫畫家池田理代子的少女漫畫作品。（本報資料照片）
《凡爾賽玫瑰》是日本漫畫家池田理代子的少女漫畫作品。（本報資料照片）

本來可以好好說話，為什麼偏要「凡」一下？排除掉跟風模仿以示嘲諷或圖個樂的網友，很多凡爾賽文學創作者是這樣的：我想告訴你我某方面很不錯，但不好意思直接炫耀，憋著又難受，於是用平淡語氣包裝一番。

而「凡爾賽文學」近來這麼火爆，則與一位情感作家「蒙淇淇77」發的微博有關。她自稱住在大別墅、開著特斯拉，最常打卡的地方就是北京東三環一處高端購物中心：

「去年有陣子難過得要死，特別想哭，給他打電話，他說哭吧，我說一個人在動物房哭太慘了，要去維多利亞港哭，他說好，要不要我給你訂機票……。我想維港夜景閃耀又溫暖，一定能安慰我實驗失敗的痛苦。」

「朋友問他怎麼突然換了個別墅，他說，之前小區停車場的充電樁不夠用，物業又不讓裝。為了他的特斯拉，他只能換個帶私人車庫的，必須有私人車庫，才能裝私人充電樁。」

報導指出，凡學和直接炫耀有著很大的不同，它的精髓在於謙虛的「平凡」，以及背後隱藏的「雖然但是」邏輯。凡學看似漫不經心，操作起來則需要百般刻意，隻有仔細研讀、時常溫習方能悟透其中真意。

有人認為，「凡爾賽文學」只是一場滿足自戀的虛偽造夢。(中新社)
有人認為，「凡爾賽文學」只是一場滿足自戀的虛偽造夢。(中新社)

有網友跟風創作「凡食物」：說出來挺不好意思的，我是最近才知道雞蛋有殼的，以前都是吃管家剝好的，一直以為雞蛋都是白色的軟軟的。或是創作「凡學術」：和閨蜜搞論文，提議給各自的男朋友發『發不發論文』，過了15分鐘還沒回我，我要炸毛了，閨蜜突然驚訝地叫，我轉頭就看到他大步朝我走來，沉聲說：「我發一篇C刊剛好要用15分鐘。」

有人批評，「凡爾賽文學」只是一場滿足自戀的虛偽造夢，也有人認為，秀優越、曬生活都是他人的自由，畢竟「炫耀是自己的，尷尬是別人的」，看著一樂就好了。

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