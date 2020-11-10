不只得新冠會肺纖維化 「這種病」也不可大意！

醫師提醒，一旦出現乾咳、喘症狀超過2個月，務必提早就醫，及早治療。圖為示意圖。（取材自ingimage）

台灣 一名56歲黃女士長年走路喘、易疲勞，連下床都會喘，某次感冒就醫，且皮膚出現紅斑、潰爛等症狀，醫師聽診肺部呼吸聲，驚覺有異，建議轉診至北榮，確診為自體免疫疾病皮肌炎併發肺纖維化，醫師提醒，「乾咳、走路喘、體力下降」為肺纖維化三大警訊，務必提高警覺。

中華民國風濕病醫學會理事長、台北榮總過敏 免疫風濕科主任蔡長祐表示，免疫系統攻擊肺部等內臟器官，引發間質性肺病，導致肺纖維化，但因初期症狀不明顯，延遲就醫，時肺功能嚴重下降，錯失早期治療時機。

台北榮總過敏免疫風濕科主治醫師陳明翰指出，硬皮症、類風濕性關節炎、乾燥症、皮肌炎等自體免疫疾病患者均為肺纖維化的高風險群，近三成發展成漸進性纖維化間質性肺病，嚴重時因呼吸衰竭死亡，10年存活率僅剩一半。

肺纖維化早期症狀較難察覺。

台北亞東胸腔內科主任鄭世隆表示，自體免疫疾病患者如出現「長達2個月以上的乾咳、走路喘、體力下降」等三大徵兆，需特別注意，肺恐已纖維化，病情不可逆且可能急速惡化。

鄭世隆建議，自體免疫疾病患者定期接受肺部檢查，每半年檢測 一次肺功能，由醫師聽診後背下肺葉呼吸聲，並搭配一年一次的高解析肺部電腦斷層掃描，及早檢測、及早用藥治療。