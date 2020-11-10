蘋果新推3款Mac電腦 搭載自家M1晶片 別了英特爾

蘋果執行長庫克介紹新筆電產品。（路透）

蘋果 公司周二（10日）推出首批搭載自家處理器的Mac電腦與筆電，開始與英特爾公司提供的晶片說再見。這款晶片由蘋果自行研發，靠台積電5奈米製程生產，大幅提升筆電性能。

蘋果在「One More Thing」線上發表會上，發表使用蘋果M1處理器的新款MacBook Air、13吋的MacBook Pro和電腦主機Mac mini。

蘋果表示，M1處理器將大幅提高電源效率，讓筆電的電池續航力更佳、提高繪圖運算和應用程式的速度、加快處理機器學習任務並提升安全性。新款MacBook Air的電池續航時間可長達18小時，而MacBook Pro則可長達20小時。

Mac mini的起售價為699美元 ，比先前降價100美元。MacBook Air和MacBook Pro的起售價維持不變，分別為999美元和1,299美元。新產品將從下周開始出貨。

蘋果表示，M1系統單晶片配備8核心中央處理器（CPU），結合4個高效能核心和4個高效率核心。這款晶片也配備8核心繪圖處理器，繪圖處理器是支援電玩遊戲與其他需大量處理圖形運算的應用程式。蘋果公司表示，這是該公司迄今製造的最高性能晶片。

這款晶片是基於安謀（Arm）的架構設計，採用台積電最先進的 5 奈米製程生產。

蘋果股價收盤小跌0.3%至每股115.97美元，在線上發表會結束時，盤中曾小漲約0.2%。

最新產品展示蘋果對自家客製化處理器的信心，同時顯示出懷疑英特爾電腦晶片的發展藍圖。蘋果從2010年起，率先從平板電腦iPad採用自家處理器，iPhone 隨後採用。最新發表會意味著，蘋果公司從現在起，每種主要產品都採用自主研發的晶片。

Rosenblatt Securities半導體分析師Hans Mosesmann表示，這款新M1系統單晶片「有令人驚豔之處」，包括比起採用英特爾Tiger Lake處理器的MacBook Air，電力性能表現大幅提升。

根據蘋果官網，蘋果現在依然銷售搭載英特爾處理器的13吋MacBook Pro以及Mac mini，但不賣基於英特爾晶片的MacBook Air。

蘋果6月曾表示，最後不再採用英特爾晶片的時程需要兩年，此舉將為該公司所有產品提供共同架構。這也代表未來iPhone、Ｍac、iPad與Apple Watch將採用同一款晶片的變異體。這也將讓所有產品能夠更順利的配合運作，而且首度能讓Mac電腦能運作iPhone的應用程式（App）。

蘋果在PC市場中市占不到10%，因此對英特爾的營收直接影響可能有限，不過這次的調整凸顯英特爾面臨危機，包括新製程延後，讓競爭同業有機會追上。