「不是我」友讚她舞藝 才發現舞者是失散20年雙胞胎

失散20多年的2人仍有著驚人默契：戴著同樣顏色的頭巾、穿類似款式的涼鞋。(取材自abc)

澳洲廣播公司（ABC）報導，印尼 24歲女子尤妮絲（Euis Trena Mustika）日前在影音社群 平台抖音 上找到失散超過20年的雙胞胎姊妹艾莉絲（Elis Treni Mustika）。

這對姊妹在2個月大時罹患霍亂，父母因擔心她們同時病亡，決定暫時拆散2人，將2人託付給2個寄養家庭，無奈艾莉絲的寄養家庭跟親父母在期間失去聯繫，從此2姊妹就再也沒見面，艾莉絲後來甚至改了名字。

尤妮絲始終知道自己有個失散多年的雙胞胎姊妹，但艾莉絲對她的原生家庭一無所知。尤妮絲從高中以來，就一直試著在各大社群平台尋找她的雙生姊妹卻毫無斬獲，她甚至錄製Youtube尋人影片找姊妹仍宣告失敗。

直到尤妮絲的好朋友發現艾莉絲的抖音跳舞影片，跑來稱讚尤妮絲的舞技，才發現影片中的人是尤妮絲尋覓多年的姊妹。艾莉絲說最初她收到尤妮絲私訊還以為對方是詐騙，等艾莉絲看見尤妮絲臉書照片驚覺2人有著明顯相似的臉孔，才相信尤妮絲。

艾莉絲提到養母不跟她說真話是因為不想失去她，但艾莉絲並不會因此對養母感到失望，因為她認定養母是她唯一的媽媽。

最後2姊妹跨越600公里終於見到彼此，即使在這麼多年沒見，2人仍有著驚人的默契：戴著同樣顏色的頭巾、穿類似款式的涼鞋。連艾莉絲的小孩也認不出哪個是他們的媽媽。

她們的親生父親樂見2人終於重逢，但遺憾她們的親生母親在去年過世，沒能見到艾莉絲。尤妮絲說自己不怪罪父母，認為他們當時拆散姊妹是其來有自。

報導指出，這不是分開的印尼雙胞胎首度透過社群平台。今年初，2個分居的印尼姊妹也在社群平台找到彼此，還發現她們實際上是3胞胎。