快撈錢！因川普記者會被嘲笑的「四季」趁勢賣T恤

四季整體造景公司上周因為成為川普代表律師記者會場地而暴紅。(歐新社)

位於美國 賓州費城市郊的四季整體造景公司（Four Season Total Landscaping）日前成為美國總統川普 代表律師開記者會、質疑大選舞弊的地點，雖備受社群媒體嘲弄，卻也因此一砲而紅。該公司抓緊機會賣起T恤等商品。

川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）上周六在四季整體造景公司前面的停車場召開記者會，說明川普沒有承認敗選的計畫，大約同時，主要媒體開始報導拜登跨過勝選所需的選舉人票門檻。一開始，連川普自己都搞錯地點，推文貼了刪又再重貼，外界才赫然發現此四季非彼四季--不是聞名遐邇的四季酒店，而是旁邊緊臨成人書店和墓地的一家創立於1992年的小型園藝工程公司。

四季整體造景雖因此成為笑柄，但該公司很快利用機會推出各式商品上網賣，包括25美元 （約台幣720元）的T恤和50美元的連帽運動棉衫，還有要價5美元、玩文字遊戲改寫川普口號的貼紙，例如「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）變成「讓美國再次耙草」（Make America Rake Again），而「法律與秩序」（Law and Order）變成了「草地與整齊有序」（Lawn and Order）。

四季整體造景未回應媒體報導置評要求，在推特上表示，這些商品銷售暢旺。