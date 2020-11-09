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台北捷運上驚見大媽「超狂坐姿」網友讚：高手在民間

台灣新聞組 / 綜合報導
有網友搭捷運時看到一名大媽背靠在列車門旁的玻璃，屁股下方是懸空的，以坐姿方式在看書，讓他覺得很新奇。 (翻攝自「爆廢公社二館」)
有網友搭捷運時看到一名大媽背靠在列車門旁的玻璃，屁股下方是懸空的，以坐姿方式在看書，讓他覺得很新奇。 (翻攝自「爆廢公社二館」)

台北捷運路線完整，已成為民眾不可或缺的重要交通工具之一，也因為搭乘人數眾多，上車沒位子坐的人就只能站到目的地。一名網友日前搭捷運時看到一名大媽沒坐在椅子上，反而是以類似半蹲姿勢背靠在門旁的玻璃，讓他笑說是「國王的座位」，鄉民們看了也大讚大媽功力了得。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出一段影片，只見北捷列車上有位大媽將背靠在門邊的玻璃上，然後上半身和下半身呈90度姿勢蹲坐下來，但有趣的是屁股下方是懸空的，並沒有任何椅子或物品可以坐，大媽就維持這姿勢捧著書愜意地看著。這畫面讓該網友看了莞爾一笑，「阿姨，您這是傳說中國王的座位嗎？」

影片一出吸引逾萬名網友點閱按讚，「這招要做久不簡單」、「好強！這一般能撐1分鐘就很猛了」、「深蹲界的高手啊」、「厲害…以為靠著比較輕鬆，這樣很累說」、「果然高手在民間啊」、「太厲害了！姿勢超完美」、「這個好猛！真心佩服阿姨下盤的肌群」、「沒有找座位的困擾」、「原來是峨眉派掌門人」、「這樣就不用讓座了」。

雖然很多人稱讚大媽不簡單，但也有人擔心玻璃會承受不住，「如果玻璃破掉，後面的會不會被毀容？」、「修體態，只是怕玻璃破了」、「感覺玻璃快撐破了」、「真怕那玻璃破掉」、「雖然練核心，但是玻璃破掉真的很危險，到時候受傷算誰的？」、「雖然那塊是強化玻璃，但是超過承受的應力，還是會碎掉」。

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