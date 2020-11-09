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電鍋水漬怎麼清？內行人用這水果解決

編譯中心／綜合報導
電鍋裡乾掉的水漬該怎麼清潔？網友們認為用檸檬就可以輕鬆解決。（取材自臉書）
電鍋裡乾掉的水漬該怎麼清潔？網友們認為用檸檬就可以輕鬆解決。（取材自臉書）

電鍋是許多家庭裡不可或缺的電器之一，而且電鍋的功能多樣化，不論蒸煮都可以，但使用過後多少會留下一些乾掉的水漬。就有一名女網友表示有用過菜瓜布刷，但會留下痕跡，除此之外不知道還能怎麼將鍋裡的水漬清除掉，只好上網求助其他鄉民幫忙，許多人紛紛給予意見，還有人表示只要用「檸檬」就可解決。

這名女網友在臉書社團PO出家中電鍋的照片，從照片中可看到電鍋裡放了一個蒸架，主要是用來放碗盤加熱食物，而鍋內則會加入些許的水，當加熱後水乾掉就會留下水漬，這樣的情況讓原PO很傷腦筋。

原PO說自己有試著用菜瓜布刷，但刷完後會留下刮痕，於是就不敢再用這方法了，但她又不知道還有什麼辦法可以清除水漬，只好PO文尋求鄉民們的幫忙。

貼文一出立刻有許多內行人留言，多數人都建議可用醋、小蘇打粉、檸檬酸等物，「水加醋，方便又好用」、「醋加熱，很好清」、「小蘇打洗碗精，泡水晚點洗」、「趁鍋還熱加點白醋+蘇打粉+水，5分鐘後就乾淨溜溜」、「小蘇打+檸檬酸+水（相信我超好用）」、「食用檸檬酸加進去，加水電鍋按下去，熱水滾了倒掉之後輕鬆刷一下就會起來了」、「檸檬酸，加水加熱煮一下，悶著放隔夜再沖水」、「睡覺之前，在電鍋加自來水，再倒一些檸檬酸粉，放到隔天早上，跟全新的一樣」。

當中還有達人表示只要使用「檸檬」就可以清潔乾淨，「擠完檸檬汁的檸檬皮留下來冰冷凍，需要清洗電鍋時丟兩塊檸檬皮在電鍋中注入水（可以將蒸架一起放進去），水淹過即可，啟動加熱開關至沸騰後關掉，靜置至隔天，稍微清洗即全部跟新的一樣！屢試不爽」、「我都用檸檬，切一切放電鍋加水煮沸放一個晚上就洗得很乾淨」、「半顆檸檬下去煮沸幾分鐘後，停幾個小時再洗，非常光亮好洗」、「可樂+檸檬煮十分鐘，拔掉插頭泡一小時就很好洗了」。

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