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圖輯／柏林人揮別泰格爾機場 冷戰交通命脈走入歷史

中央社／柏林8日電
德國柏林泰格爾機場8日送走最後一架航班──法航AF1235將啟程飛往法國巴黎戴高樂機場。（路透）
德國柏林泰格爾機場8日送走最後一架航班──法航AF1235將啟程飛往法國巴黎戴高樂機場。（路透）

德國機場柏林布蘭登堡機場（BER）啟用一周後，冷戰時期打造的泰格爾機場（TXL）今天（8日）送走最後一班飛機，正式走進歷史。

法新社攝影記者目睹，飛往巴黎的法國航空公司AF1235航班，正是今天下午最後一班飛離泰格爾機場（Tegel Airport）的班機。

數千名民眾昨天早就聚集在泰格爾機場，目送最後幾班客機離去。路透社報導，許多人在社群媒體上發文說「謝謝泰格爾機場」。

泰格爾機場在1960年首度開放商用航班使用。在冷戰時期西柏林隸屬西德，但被共產黨統治的東德包圍，泰格爾機場便是西柏林與世界各地聯繫的主要門戶之一。

1990年代的泰格爾機場。（取材自柏林機場官網）
1990年代的泰格爾機場。（取材自柏林機場官網）

在建造之初，泰格爾機場原計畫一年旅客數量250萬人次，但到2014年卻處理高達2000萬人次。近幾年來泰格爾更是出了名地擁擠，常傳班機延誤以及行李遺失。

位於柏林東南方的新機場柏林布蘭登堡機場延遲9年落成，期間泰格爾機場繼續運轉，關閉日期也一再延後。

終於柏林布蘭登堡機場在上週開幕啟用，當天德國漢莎航空（Lufthansa）與易捷（Easyjet）的特別航班也順利著陸。

泰格爾機場結束營運後，原址將開發為全新社區，可容納1萬名居民，並有商店、學校及其他設施。

泰格爾的六角形航廈，目前已是受保護的歷史古蹟，未將成為都會發展中心，由柏林博伊特應用科學大學（Beuth University of Applied Sciences）來經營。

看更多泰格爾機場的最後一天：

法航班機8日起飛前，機場周圍擠滿為柏林泰格爾機場送行的民眾。（路透）
德國柏林泰格爾機場8日最後一班航班──法航AF1235準備起飛，機組人員舉起「謝謝泰格爾機場」的標語。（路透）
在最後一架航班起飛前，一架輕型運動飛機8日飛過德國柏林泰格爾機場。（美聯社） 8

機場 德國 社群媒體

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