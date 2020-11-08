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另一個地球？NASA：銀河系至少有3億顆宜居星球

編譯徐榆涵／即時報導
銀河系中可能至少還有3億顆潛在宜居星球，圖為與地球溫度極為相似且被稱為「超級地球」的K2-18b行星。（Getty Images）
銀河系中可能至少還有3億顆潛在宜居星球，圖為與地球溫度極為相似且被稱為「超級地球」的K2-18b行星。（Getty Images）

美國國家航空暨太空總署（NASA）日前發布研究指出，銀河系中可能至少有3億顆潛在的「宜居」星球。

NASA的克卜勒太空望遠鏡在2018年燃料完全用盡之前，共花了9年時間進行星球搜尋任務，結果成功在銀河系中發現數千顆太陽系外行星。

全球科學家多年來持續研究克卜勒的數據，他們認為已經找到了答案。根據天文雜誌發布的研究，銀河系中大約有3億顆潛在的宜居行星，代表那些岩石行星的表面能支撐液態水。

NASA發布新聞稿說，這個數字是保守粗略估計，可能還有更多，其中一些星球離我們很近，距離我們最近的可能只有20光年。

NASA研究員、研究第一作者布萊森（Steve Bryson）說，「克卜勒已經告訴我們，銀河系中有數十億顆行星，如今我們知道，其中有很大一部分都是岩石的宜居星球」。

布萊森表示，「雖然這個數字不是最終結果，而且液態水也只是支持生命的許多要素之一，但令人興奮的是，我們計算出這樣的行星是如此普遍，且可信度和精準度都非常高」。

這項研究由執行克卜勒任務的NASA科學家和巴西、丹麥等國際機構的研究人員共同合作完成。

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