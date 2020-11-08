不只熊出沒困擾！日本群馬遭鹿群入侵 吃光當地1/3蘋果

日本群馬縣甘樂町遭受鹿災，大量野生鹿入侵蘋果果園，吃掉了往年平均收成量的三分之一，還有多處田地也遭殃。 （取材自pixabay）

日本上毛新聞報導，群馬縣甘樂町遭受鹿災，大量野生鹿入侵蘋果 果園，吃掉了往年平均收成量的三分之一，還有多處田地也遭殃。到本月初為止，逮捕到的野生鹿已經超過200頭。

根據報導，當地遭受鹿災情形年年加劇，2015年捕獲31頭入侵農園的鹿，之後每年增加，2016年43頭、2017年58頭、2018年83頭、去年151頭，今年至11月4日為止，已經達到201頭，衝破200頭關卡。

當地的農民田村智和受訪時嘆氣，果樹下方的蘋果全數被吃個精光，樹葉也被啃食，到處都是鹿留下的糞便。鹿春天會啃食花芽，秋天來吃果實，他們曾試過拉繩子封鎖，設置旋轉燈，甚至每天晚上持空氣槍與煙火在田裡巡視，但鹿群還是不斷來騷擾。

田村說，蘋果收成持續到12月，今年鹿災前所未見，以目前受災程度判斷，三分之一果實會被吃光。他除了考慮投保農業經營收 入保險 ，甚至還想要取得布設陷阱的網獵執照。

報導指出，狩獵被視為是具成效的對策，但町獵友會面臨逐漸高齡化的考驗，目前28名成員中多數都已達60至70歲，為了擴充人力，當地從2019年3月開始補助取得狩獵執照的相關費用。受惠於補助制度，已經有6人取得執照，其中5人年齡在30至40歲。取得執照後已經有狩獵經驗的齊藤克也表示，驅除有害鳥獸非一朝一夕能達成，但仍希望為守護地方農業發展做出貢獻。