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超狂辭職！美國賣場女員工 直接廣播爆主管種族歧視

編譯中心／綜合報導
美國一名在大賣場工作的女子，利用公眾廣播系統大罵主管為「種族主義者」，並宣布即將離職消息。（截自YouTube）
美國一名在大賣場工作的女子，利用公眾廣播系統大罵主管為「種族主義者」，並宣布即將離職消息。（截自YouTube）

一般人在離職時都會向主管遞交辭職信，以委婉表達離職意向，不過日前在美國卻有一名在大賣場工作的女子，用「引人矚目」的方式離職，她利用公眾廣播系統，大罵主管為「種族主義者」，並宣布即將離職消息，影片在抖音（TikTok）上曝光後，隨即吸引超過2000多萬人次轉發。

來源：Short Videos YouTube

據每日郵報報導，一名名叫莎娜·拉格蘭（Shana Ragland）的女子，在美國德克薩斯（Texas）沃爾瑪（Walmart）工作快滿兩年，平時在賣場的儲藏室裡協助送貨和堆放貨品。她提到，在賣場工作使她「非常痛苦」，並將工作環境形容為「有毒的」，實在受不了才會決定用「特殊」的方式表達自己的不滿。

從影片中可看到，莎娜利用賣場的廣播系統向公眾表示，三名主管是種族主義者和尖酸苛薄的人，「這間公司會無故解雇黑人，對待員工猶如垃圾一般」，她甚至加碼爆料一些工人涉及性騷擾。

最後莎娜也感謝那些幫助過她的同事，更撂下狠話說道「我不做了！我退出！我自由了！」雖然場面相當緊張，但還是有不少民眾為她歡呼打氣，部分網友也紛紛聲援留言「好佩服她的勇氣」、「種族主義者都該退出」、「謝謝妳的勇敢」、「希望同樣受害的女性也能站出來」。

種族主義 美國 性騷

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