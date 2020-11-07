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哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

編譯中心/ 綜合報導
網友失敗的地獄料理「蜘蛛蛋」。(取材自Dcard)
網友失敗的地獄料理「蜘蛛蛋」。(取材自Dcard)

原味的水煮蛋便很鮮美可口，每天食用一顆蛋可提升血液循環、協助身體抗老，但成功的水煮蛋卻內藏許多烹調小細節。一名網友分享，要煮水煮蛋吃但烹調成果卻不慎爆破，令他傻眼直言呼「這是蜘蛛蛋嗎？」

一名網友於台灣社群平台上發文表示，原先只是想熱呼呼的享用白煮蛋，卻沒想到打開電鍋時驚見爆破的「蜘蛛蛋」，畫面中可以看到許多蛋相疊在一塊，蛋不僅受熱不均還因壓力過大的破掉，種種慘況讓該網友崩潰大喊「人生好難」，引發網友熱烈回應。

有內行網友表示，溫度是絕對關鍵，「蛋從冰箱拿出來記得沖一下水讓它降溫，不然可能會內外溫差過大熱漲冷縮，所以蛋才會爆掉」、「我之前也是這樣，蛋太冰了」、「你沒退冰，然後蛋太多堆疊在一起」、「阿就蛋裡面有氣室，熱脹冷縮後就爆了」、「溫差太大了」。

也有網友分享完美水煮蛋秘訣，「蛋有一頭比較尖一頭比較圓，比較圓的那頭輕輕敲一下，讓他有一點裂痕，比較不會爆開喔」、「水裡面加多一點鹽就不會了」、「我都是盤子上面放浸濕的廚房紙巾，然後放上蛋，但是不要疊，外鍋放一杯水，每顆都有熟，超級完美！『阿嬤教的』」、「可以在鈍端用針刺幾個小洞 這樣就不會爆掉，而且還會很好剝殼哦」。

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