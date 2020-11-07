英國「最小豪宅」售32萬美元 客廳、浴廁空間一應俱全

這棟小住宅是格里姆斯頓公園（Grimston Park）入口旁的警衛室，雖然外觀不起眼，但內部卻別有洞天。(取材自daily news)

考慮同居的情侶都想享受兩人世界，但房子到底要多少空間才最適合夫妻或情侶一起居住。英國 北約克郡塔德卡斯特有一棟號稱全英國最小的獨立住宅，空間只有3公尺乘2公尺左右，但裡面的家具都很齊全，也有休息室、廚房區、浴室等空間，但唯一的缺點就是不能容納太多人。

根據「Daily News」報導，英國一對夫妻已經在這棟最小豪宅住了14年，但最近他們打算以25萬英鎊（約32萬美元 ）出售，這棟房子是格里姆斯頓公園（Grimston Park）入口旁的警衛室，警衛室一樓是走廊兼更衣區，地下則為主要活動空間，內有臥室、廚房區、浴室。

這棟小住宅是格里姆斯頓公園（Grimston Park）入口旁的警衛室，雖然外觀不起眼，但內部卻別有洞天。圖擷自daily news

房地產 經紀人雷切爾（Rachel Macpherson）表示，原住在這邊的夫妻經營一家機械銷售公司，因為需要更多空間，所以將房子出售，雖然房子較小不適合家庭入住，但適合情侶或單身人士，除了可以享受附近美麗建築風景，旁邊也有林地和河流，對想在周末來場輕旅行的人而言，這會是個很好的度假屋。