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超有愛！杭州爺幫奶奶拍美照「蹲20分鐘」不喊累

中國新聞組／ 綜合報導
爺爺很有耐心的指導奶奶擺拍，有愛的畫面讓大家看了很羨慕。 (取材自微博)
爺爺很有耐心的指導奶奶擺拍，有愛的畫面讓大家看了很羨慕。 (取材自微博)

太暖了！在中國浙江杭州最近流傳了一段影片，片中爺爺正在幫奶奶拍照，很有耐心地拍了20多分鐘，而且還指導動作，只見奶奶不停的擺出POSE，爺爺也不斷地按下快門，就是要幫奶奶拍出滿意的照片，讓網友們看了相當感動，直呼「不羨慕街頭熱吻的情侶，只羨慕白髮蒼蒼執手散步的老人」，也有人說這就是「愛情的模樣」。

根據「封面新聞」報導，這對爺爺奶奶貌似是一起出門遊玩，看到了一個氣球牆，在前面拍了起來，影片中爺爺半蹲且不斷地按下快門，而奶奶則是不停地更換姿勢，兩人還會一起討論拍出來的成品，據拍攝者說，爺爺為了要幫奶奶拍出美照，蹲在那拍了20多分鐘，相當有耐心，而且還會給奶奶指導動作。拍攝者也說，奶奶背著一個小企鵝的包包加上小仙女髮箍，真的「太可愛了」，特別有愛的樣子也讓年輕人看了很羨慕。

影片一出也引起網友熱議「不羨慕街頭熱吻的情侶，只羨慕白髮蒼蒼執手散步的老人」、「真棒！」、「愛情的模樣」、「老爺爺、老奶奶幸福快樂」、「被永遠放在心上的珍寶，羨慕」、「所有好的愛情都是因為用心」、「太可愛了吧」、「少年夫妻老來伴，能廝守到白頭是人生莫大的福報」、「我父母的樣子」。

爺爺很有耐心的指導奶奶擺拍，有愛的畫面讓大家看了很羨慕。 (取材自微博)
爺爺很有耐心的指導奶奶擺拍，有愛的畫面讓大家看了很羨慕。 (取材自微博)

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