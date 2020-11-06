無尾熊坐姿像「酒醉大叔」 成功拯救農場觀光人氣

日本淡路島一處觀光農場有隻無尾熊引發網友討論，原因是坐姿像極了日本各大車站常見的「錯過末班車的酒醉大叔」。截自YouTube影片

日本 淡路島一處觀光 農場內，最近有一隻無尾熊引發網友討論，原因是坐姿像極了日本各大車站常見的「錯過末班車的酒醉大叔」，這個豪邁大叔坐姿也拯救了農場觀光人氣。

日本讀賣新聞報導，這隻無尾熊是名叫「大智」（音譯）的公無尾熊，今年7歲（約等同人類35歲），經常一屁股靠著牆坐下，露出圓凸的肚子，有網友在社群網站 見狀說，「簡直跟我一個樣子」。

負責飼育無尾熊的工作人員後藤敦拍下照片與影片後，在社群網站貼文說，「我懷疑有小個頭的大叔躲在裡面」。

網友看到後留言開玩笑說，「裡面的工讀生不會太熱嗎」、「誰來把後面的拉鍊拉開，給他一罐啤酒」。有人說：「這是一小時前的我。」

大智2013年8月在農場出生，大約從5年前開始就可以穩坐樹上；這處農場受到疫情影響，今年春天時停止入園約2個月，最近因為大智的人氣，讓參觀民眾逐漸回流。後藤說，感謝大智成為農場的「救世主」。