出乎意料！007經典開槍男原來並非史恩康納萊

最早的3集007電影中的開槍男並非扮演007的史恩康納萊，身材比例明顯較短小。取材自YouTube

提到007電影 ，觀眾印象最深刻的經典元素之一，莫過於片頭的槍管畫面，只見槍管裡的圓形視窗中，一位男子側身走進，突然轉過正面對著鏡頭開槍，此時紅色的血緩緩流下，遮蓋全部畫面，鏡頭搖晃數下之後，再將圓形視窗拉大，逐漸佔滿全部銀幕，也正式展開劇情。隨著扮演男主角詹姆斯龐德 的男星前後換過6位，他們都曾拍攝這經典的畫面。但罕為人知的是，正宗龐德片裡對著鏡頭開槍的男星，不只6個，因第一位拍這畫面的男子，並非首代龐德史恩康納萊 。

原來當「第七號情報員」後製過程中，負責片頭設計的莫利斯班德突然想到這個點子，那時的影片畫面尺寸還沒有後來那麼大，他就找了擔任龐德動作替身的鮑伯西蒙斯來拍開槍鏡頭，鮑伯西蒙斯的身材比例沒有史恩高大，不過他拍攝的版本在最早的3部007電影中都使用。直到第4集「霹靂彈」，換成當年最盛行的派娜維馨體拍攝，畫面尺寸變更寬闊，史恩康納萊終於親自拍了開槍畫面，從這一集起，正式由他本人演出的版本上場。到了下一集「雷霆谷」，原先彩色的開槍鏡頭，被調整成黑白，卻更能看得清楚史恩的臉，因此在他最後一次主演正宗龐德片的「金鋼鑽」，仍然使用黑白版本。

在眾家龐德中，除了史恩康納萊時期用過不太一樣的開槍鏡頭，羅傑摩爾是第一位自己拍攝不只一種版本開槍鏡頭的龐德，而尚未卸任的丹尼爾克雷格之前4部龐德電影分別拍了4種開槍畫面，讓人更好奇他的最後一集「007生死交戰」是否又有新的開槍模樣？