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泰航抗疫推誦經航班 空中繞行99個佛教聖地

中央社 / 曼谷5日電
泰國國際航空面對新冠肺炎疫情出奇招，11月底將開啟「誦經航班」，以不落地的方式在空中繞行泰國99個佛教聖地，並由名人在機上帶領乘客誦經，話題性十足。示意圖／泰國航空提供
泰國國際航空面對新冠肺炎疫情出奇招，11月底將開啟「誦經航班」，以不落地的方式在空中繞行泰國99個佛教聖地，並由名人在機上帶領乘客誦經，話題性十足。示意圖／泰國航空提供

泰國國際航空面對新冠肺炎疫情出奇招，11月底將開啟「誦經航班」，以不落地的方式在空中繞行泰國99個佛教聖地，並由名人在機上帶領乘客誦經，話題性十足。

受到新冠肺炎疫情衝擊影響，各國航空公司面臨生存危機，泰國國際航空（Thai Airways International Pcl）目前主要業務是貨機以及載運泰國國民返回泰國，儘管泰航將逐漸緩慢恢復國際商業航班，仍需持續開源節流。

泰航繼開機艙餐廳以及賣油條之後，最新的計畫是開啟「誦經航班」，這個航班11月30日下午1時30分從曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）出發，為時3小時，以不落地的方式飛經泰國31個府的99座知名佛教聖地。

登機的乘客可以獲得佛牌以及經書，在3小時的航程中將有名人領頭誦經，泰航商務部行政副總裁維瓦（Wiwat Piyawiroj）表示，乘客可以在誦經的過程中獲得正面能量。

泰航面對新冠肺炎疫情不斷出奇招，從7月開始把泰航總部的員工餐廳打造成機艙餐廳，把飛機上的座椅搬進餐廳內，由真正的空姐服務顧客，讓顧客回味搭機的時光。

泰航接著開始賣泰國小吃炸油條，在曼谷5個地點販賣炸油條的收入每個月可以達到千萬泰銖，由於實在太受歡迎，泰航準備制定加盟計畫，擴大業務範圍。

泰國內閣會議5月中旬通過讓國營公司泰航向破產法庭提交重整計畫，泰航隨後在5月底向破產法庭提出重整的要求。破產法庭9月中批准泰航進行重整。

泰航將在今年第4季向法庭提交重整計畫，2021年初舉行債權人會議審查重整計畫內容。法庭在2021年第一季將會發出同意重整計畫內容的命令並指定計畫負責人，接著泰航將會開始執行重整計畫。

泰國 破產 疫情

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