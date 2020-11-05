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連6屆選狗！肯州小鎮法國鬥牛犬當選鎮長

編譯林梅婕／綜合5日電
肯塔基州瑞比哈希新鎮長是一隻六個月大的法國鬥牛犬「韋布爾」。(取材自臉書)
肯塔基州瑞比哈希新鎮長是一隻六個月大的法國鬥牛犬「韋布爾」。(取材自臉書)

肯塔基州小鎮瑞比哈希(Rabbit Hash)今年誕生一位新鎮長，是一隻六個月大的法國鬥牛犬「韋布爾」(Wilbur)。

根據國家廣播新聞網(NBC News)的報導，自1990年代該鎮鎮長就從未由人類擔任過，韋布爾的主人艾米‧諾蘭(Amy Noland)解釋：「當初有個人名叫克萊爾(Don Claire)的男子覺得，如果選一隻動物來擔任鎮長應該不錯，不一定要是犬類，這樣舉辦募款活動時也會特別有趣。」

「辛辛那提問訊報」(The Cincinnati Enquirer)指出，位於俄亥俄河岸地區的瑞比哈希鎮，人口不到500人，因當地擁有許多1831年間建造、歷史悠久的店家而聞名，被列入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。

諾蘭表示，該鎮近年來聚集許多愛狗人士，也包括她自己；她也協助扶養流浪幼貓和成貓，以及運送流浪狗到新主人的家。包含韋布爾，她自己一共領養三隻法國鬥牛犬。

諾蘭是在四個月前領養韋布爾，根據美國犬種協會(American Kennel Club)的登記資料，韋布爾是純種狗，而對一般領養人來說要領養到純種動物並不常見，但顯然諾蘭並不在乎：「他真的太可愛了！」

美國犬種協會指出，自2017年至2019年間，法國鬥牛犬已成為全國最受歡迎的純種狗排行第四名。

「韋布爾」為該鎮連續選出的第六任狗鎮長，第一任狗鎮長是高飛(Goofy)；上一屆鎮長任職於2016年至2020年，由比特鬥牛犬布萊恩(Brynn)擔任。

諾蘭說：「雖然我們的選舉跟政治無關，但每屆鎮長選舉都和總統大選同時進行。」

諾蘭認為現今媒體充滿許多負面能量，加上選舉和疫情的消息使全國烏煙瘴氣，才讓她決定帶韋布爾參選，「我只希望，韋布爾能為新聞媒體帶來一絲正面的消息。」

諾蘭也表示，韋布爾對新工作適應良好：「他已經到各地見過許多人，也有很多動物朋友，大家都喜歡他，也會給他搔肚子和耳朵。」

美國 疫情 肯塔基州

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