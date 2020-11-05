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雲南發現麒麟蝦化石 揭露節肢動物起源之謎

中央社東京5日綜合外電報導
中國學者新發現一種5.2億年前的蝦形生物化石，有5隻眼睛、集合多種動物形態特徵。圖取自「自然」（Nature）期刊推特
中國學者新發現一種5.2億年前的蝦形生物化石，有5隻眼睛、集合多種動物形態特徵。圖取自「自然」（Nature）期刊推特

中國學者新發現一種5.2億年前的蝦形生物化石，有5隻眼睛、集合多種動物形態特徵。該過渡型物種就像一座橋梁，填補物種演化間關鍵環節，可能有助終結節肢動物演化的長年爭論。

法新社報導，節肢動物涵蓋龍蝦、螃蟹到蜘蛛與馬陸等，占據當今所有動物物種約80%，特徵是身體表面有外骨骼保護。

但節肢動物的演化一直成謎，因為節肢動物的原始祖先和現代節肢動物的形態有巨大差異。

英國「每日郵報」（Daili Mail）報導，中國科學院學者在中國雲南省發現一種長3吋（約7.62公分）遠古動物化石—「章氏麒麟蝦」，可追溯至5.2億年前，研究人員表示，可能是節肢動物演化的關鍵「缺失環結」。

和現代節肢動物一樣，麒麟蝦的身體分節、有堅硬的殼，腳也有關節，但牠也擁有節肢動物祖先的形態構造。

首先是牠的眼睛－3隻較小的眼睛在頭上、2隻較大的眼睛在後，聽起來或許很奇怪，但這和寒武紀生物「歐巴賓海蠍」（Opabinia）特有的5隻眼睛特徵一致。

再來是牠的兩隻佈滿細刺的尖銳前肢，這和另種被視為節肢動物祖先的生物－奇蝦的特徵相似。這使學者將這種新發現的物種命名為「麒麟蝦」。麒麟是中國古代傳說的神獸，具有多種動物的特徵。

論文第一作者、中國科學院南京地質古生物研究所研究員曾晗說：「麒麟蝦代表了達爾文進化論預言的重要過渡化石。」這篇研究昨天發表於「自然」（Nature）期刊。

曾晗補充說：「它架起了從奇蝦演化到真節肢動物的中間橋梁，填補了節肢動物起源過程中關鍵的缺失環節，給生物進化論增添了一個強有力的化石證據。」

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