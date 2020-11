雲南發現麒麟蝦化石 揭露節肢動物起源之謎

中國 學者新發現一種5.2億年前的蝦形生物化石,有5隻眼睛、集合多種動物形態特徵。該過渡型物種就像一座橋梁,填補物種演化間關鍵環節,可能有助終結節肢動物演化的長年爭論。

法新社報導,節肢動物涵蓋龍蝦、螃蟹到蜘蛛與馬陸等,占據當今所有動物物種約80%,特徵是身體表面有外骨骼保護。

但節肢動物的演化一直成謎,因為節肢動物的原始祖先和現代節肢動物的形態有巨大差異。

英國 「每日郵報」(Daili Mail)報導,中國科學院學者在中國雲南省發現一種長3吋(約7.62公分)遠古動物化石—「章氏麒麟蝦」,可追溯至5.2億年前,研究人員表示,可能是節肢動物演化的關鍵「缺失環結」。

和現代節肢動物一樣,麒麟蝦的身體分節、有堅硬的殼,腳也有關節,但牠也擁有節肢動物祖先的形態構造。

首先是牠的眼睛-3隻較小的眼睛在頭上、2隻較大的眼睛在後,聽起來或許很奇怪,但這和寒武紀生物「歐巴賓海蠍」(Opabinia)特有的5隻眼睛特徵一致。

再來是牠的兩隻佈滿細刺的尖銳前肢,這和另種被視為節肢動物祖先的生物-奇蝦的特徵相似。這使學者將這種新發現的物種命名為「麒麟蝦」。麒麟是中國古代傳說的神獸,具有多種動物的特徵。

A Nature paper describes the discovery of a fossil arthropod, called Kylinxia zhangi, with a body structure that combines features from different groups of arthropods, including five eyes on stalks. https://t.co/wOAdatgIsL pic.twitter.com/OUTYeMgryl