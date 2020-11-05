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全世界僅存不到10隻！攝影師拍下罕見「黑色老虎」

編譯張君堯／即時報導
一名熱愛動物的攝影師近日在印度奧里薩邦東部地區，幸運地拍到一隻極為罕見的「黑色老虎」，專家表示這種老虎在世上僅存不到10隻。Soumen Bajpayee
一名熱愛動物的攝影師近日在印度奧里薩邦東部地區，幸運地拍到一隻極為罕見的「黑色老虎」，專家表示這種老虎在世上僅存不到10隻。Soumen Bajpayee

一名熱愛動物的攝影師近日在印度奧里薩邦（Odisha）東部地區，幸運拍到一隻極為罕見的「黑色老虎」。專家表示，這種老虎在世上僅存不到10隻。

現年27歲的業餘攝影師巴帕耶（Soumen Bajpayee）原先是去看猴子和鳥類，沒想到遇見如此罕見的老虎。他形容當時黑老虎突然從樹林中出現，停留幾秒鐘就走了。剛開始他根本不知道看到的是什麼，只覺得牠和別的老虎不一樣。

黑老虎實際上是患有假性黑化症（pseudo-melanism）的孟加拉虎，又稱「憂鬱老虎」。由於近親繁殖導致的基因缺陷，這種老虎的黑色條紋相當粗，彼此之間幾乎沒有空隙，以至於蓋過橘色毛皮。印度野生動物研究所的專家潘達夫（Bivash Pandav）博士表示，這樣的基因組成在世界上是獨一無二的。

黑老虎的體形比一般老虎嬌小，於1990年在印度首次被發現，至今專家稱印度僅剩7到8隻黑老虎，大多數僅存的都可以在奧里薩邦的辛普利帕爾老虎保護區（Simplipal Tiger Reserve）找到，該保護區於2007年首次出現黑老虎。

印度境內老虎的數量占全世界的70％。據《2018年老虎普查報告》（2018 Tiger Census Report）指出，近年黑老虎的數量急劇下降。

野生動物專家強調，盜獵者為了獲得黑老虎的骨頭、爪子、外皮和鬍鬚，已經對其族群造成莫大的傷害。但是奧里薩邦的森林部門反駁，認為問題並非盜獵而是人口增加，指出高度城市化正壓縮老虎生存和繁殖的空間。

黑老虎實際上是患有假性黑化症的孟加拉虎，又稱「憂鬱老虎」，由於近親繁殖導致的基因...
黑老虎實際上是患有假性黑化症的孟加拉虎，又稱「憂鬱老虎」，由於近親繁殖導致的基因缺陷，這種老虎的黑色條紋相當粗，彼此之間幾乎沒有空隙，以至於蓋過橘色毛皮。Soumen Bajpayee

印度 攝影

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